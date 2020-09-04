Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri alındı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta gerçekleşen devasa patlamayla yıkılan binalardan birinde, nabız ve soluk alış verişi tespit edilerek yeniden kurtarma çalışması başlatıldı.

Şili’den gelen yardım ekibinin tespit ettiği yaşam belirtisinin kaynağına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Şilili yardım ekibine ait kurtarma köpeği “Flash”, yıkılan bir binanın enkazında yaşam izlerine rastlayarak ekibini uyardı. Ekipler ses tespit araçlarıyla yaptıkları taramada enkaz altında dakikada 18 – 19 kalp atışı tespit etti.