Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri alındı

4 hours önce
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta gerçekleşen devasa patlamayla yıkılan binalardan birinde, nabız ve soluk alış verişi tespit edilerek yeniden kurtarma çalışması başlatıldı.

Şili’den gelen yardım ekibinin tespit ettiği yaşam belirtisinin kaynağına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Şilili yardım ekibine ait kurtarma köpeği “Flash”, yıkılan bir binanın enkazında yaşam izlerine rastlayarak ekibini uyardı. Ekipler ses tespit araçlarıyla yaptıkları taramada enkaz altında dakikada 18 – 19 kalp atışı tespit etti.

Hava sıcaklığının Lübnan’da haftalardır oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle, enkaz altında bir ay sonra yaşam belirtisi bulmaya yönelik beklenti düşüktü.

Beyrut’ta bulunan BBC muhabiri Orla Guerin, yaşam belirtisini bulan köpeğin fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.

BBC Türkçe

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