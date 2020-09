Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri alındı

Hava sıcaklığının Lübnan’da haftalardır oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle, enkaz altında bir ay sonra yaşam belirtisi bulmaya yönelik beklenti düşüktü.

Beyrut’ta bulunan BBC muhabiri Orla Guerin, yaşam belirtisini bulan köpeğin fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.

Flash the rescue dog at work in #Beirut where a Chilean team are searching for survivors one month after the blast. Thanks to ⁦@colmonews⁩ for the puc pic.twitter.com/Pa1KG7cnSe

— Orla Guerin (@OrlaGuerin) September 3, 2020