KKTC’de seçim süreci resmen başladı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar resmi başvurularını bugün yaptı. 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday yarışacak.

BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI MUSTAFA AKINCI:

“Çözüm odaklı siyaset yapmaya devam edeceğim”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek, adaylık başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, YSK’ya eşi Meral Akıncı ile birlikte gitti.

Akıncı, başvurusunun ardından Mahkemeler önünde basına açılama yaptı.

Akıncı’yı desteklemeye gelenler arasında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bu partilerden temsilciler de vardı.

“Dört boyutlu siyasette yapmaya çalıştıklarımı daha fazlasıyla yapmaya çalışacağım”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5 Şubat tarihinde adaylığını duyurduğunu ancak nisan ayında yapılması söz konusu olan seçimlerin salgın nedeniyle ekim ayına ertelendiğini, dolayısıyla başvurusunu ancak bugün gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Akıncı, beş yıllık hizmet dönemini kendi içinde de değerlendirerek, vicdan muhasebesini de yaparak ve halkın çeşitli kesimlerinden gelen mesajları da değerlendikten sonra bu adaylığın gerekli olduğuna inanarak başvurusunu yaptığını söyledi.

Önümüzdeki dönemde ne yapacağına ilişkin sorunun cevabının yalın ve açık olduğunu dile getiren Akıncı, “Beş yıl boyunca öngördüğüm dört boyutlu siyasette yapmaya çalıştıklarımı daha fazlasıyla yapmaya çalışacağım” dedi.

“Çözüm odaklı siyaset yapmaya devam edeceğim”

Kıbrıs sorununda çözüm odaklı siyasete devam edeceğini, bunun alternatifinin ne olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Akıncı, “Halkımız da bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiği için çözüm odaklı siyasetten şaşmamak gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çözüm deyince de mümkün olan çözümün ne olduğunun adını açık ve net olarak koymamız lazım. Bu BM parametrelerinde öngörülen iki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federatif bir yapılanmadan başka bir şey değildir” dedi.

Bu yönde uzattıkları el tutulur ve tüm taraflar Berlin’de ortaya çıkan mutabakatın gereğini yapmak için samimiyetle çalışırlarsa, bu sonuca ulaşmamak için bir neden görmediğini söyleyen Akıncı, Berlin’de BM Genel Sekreteri ve Rum lider Anastasiadis ile ortaya koydukları anlayışın yeni bir fırsat penceresinin olanaklı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Akıncı, bu nedenle BM Genel Sekreterinin de taahhüt ettiği gibi ve salgın koşullarının da elverdiği çerçevede, gayri resmi beşli konferansın toplanabilmesi için, BM Genel Sekreterinin seçimlerden sonra uygun bir zamanda harekete geçeceğini kaydetti.

Akıncı, “Halkımız bize yetki verir ve göreve devam derse, ki bunun böyle olacağını ben anlıyorum, o zaman tüm gücümüzle çözüm odaklı siyasetin bizi çözüme taşıyabilmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim” diye konuştu.

“Türkiye ile saygıya dayalı, kişilikli bir ilişki”

Türkiye ile saygıya dayalı, kişilikli bir ilişkinin oluşabilmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Akıncı, böylesi bir ilişkinin her iki tarafın da yararına olacağını dile getirdi.

Toplumsal konulara duyarlılığını sürdüreceğini kaydeden Akıncı, çevreden trafiğe, eğitimden sağlığa kadar rehberlik ve öncülük görevini eksiksiz yerine getirmek için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

“Bağımsız ve tarafsız kimliğimi koruyacağım”

Bağımsız ve tarafsız kimliğini koruyacağını dile getiren Akıncı, Cumhurbaşkanlığı makamının parti başkanlığı makamı olmadığını belirtti.

Akıncı, salgın koşullarına yönelik Yüksek Seçim Kurulu’nun gereken tedbirleri aldığını söyleyerek, hem onlara hem de sağlık alanında çalışanlara teşekkür etti.

“Seçimler ağustos ayı ortasında bitebilirdi eğer hükümet, muhalefet ve ana muhalefet bizimle birlikte düşünse ve hareket etseydi, 45 günlük bir seçim dönemi ardından bu seçimi bitirebilirdik” diyen Akıncı, şimdi seçimin sağlık açısında daha çetin ve zor koşullarda yapılacağını söyledi.

Akıncı, kamuoyuna da, YSK, sağlık kurulları ve sağlık uzmanlarının öngördüğü kurallara, maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uyum gösterme çağrısında bulundu.

“Kıbrıs Türk halkı, kendi özgür iradesiyle, kendi geleceğini belirlemek istiyor”

Seçime yönelik halkta güven ve kararlılık gördüğünü dile getiren Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini kendi özgün kimliğiyle var olma istencini açık ve net şekilde ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk halkı, kendi özgür iradesiyle kendi geleceğini belirlemek istiyor” dedi.

“Herkesin Kıbrıs Türk demokrasisine saygılı olması ve sağduyulu olması gerekir”

Buna her kesimin ve herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyen Akıncı, “Sadece izleyip sonuca saygı duyması gereken makamların taraf olmaya çalışmalarını kaygı ile izlemekteyim. Bu, seçimlerimize daha başlamadan kara bir leke sürülmesine zemin oluşturabilir. Bunun için herkesin dikkatli olması gerekir. Herkesin Kıbrıs Türk demokrasisine saygılı olması ve sağduyulu olması gerekir. Kıbrıs Türk halkı kendi aklı ve vicdanı ile kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi, yeteneğine de sahiptir. Bunu herkes böyle bilmelidir”

Akıncı, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

CTP CUMHURBAŞKANI ADAYI TUFAN ERHÜRMAN:

“Önemli olan Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünün kazanmasıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman adaylık başvurusunu yaptı. Erhürman’a başvurusu sırasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın eşlik etti.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurusu sonrası basına açıklama yapan Tufan Erhürman, adaylık başvurusunun ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, seçimin kolay bir dönemde yapılmadığını, korona virüs tehlikesi altında yapılacağını kaydetti.

Erhürman, “umarım seçimler en azami önlemler alınarak yapılır” görüşünü belirterek, seçimlerin Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürüne uygun gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Seçim döneminde adayların bir biriyle uğraşacağı değil, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili fikirlerin ve görüşlerin yarışacağı bir dönem yaşanmasını temenni eden Erhürman, aslolan demokrasi kültürüne zarar vermemek olduğunu kaydetti.

Adaylara da bu yönde çağrı yapan Erhürman, bugün başvuruyu genel sekreter ile birlikte yaptığını, eşinin rahatsızlığından dolayı yanında olamadığını, milletvekilleri ve sınırlı sayıda parti yetkilileri ile buraya geldiğini söyledi.

Erhürman, seçim sonucuyla ilgili konuşmanın doğru olmadığını ancak seçimin ilk turda bitmeyeceğini, izlenimlerinin ise 2. Tura kalacakları yönünde olduğunu kaydetti.

Erhürman, “Önemli olan Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünün kazanmasıdır” dedi.

UBP CUMHURBAŞKANI ADAYI ERSİN TATAR:

“Önemli olan Kıbrıs Türk halkının esenliğidir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.

Eşi Sibel Tatar’la birlikte tamamladığı başvuru işlemlerinin ardından Mahkemeler binası önünde basına açıklama yapan Tatar, 11 Ekim’in ayrıca Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı görevini alarak KKTC’nin hem ekonomik kalkınma, ve gelişmesini hem de dünyayla bütünleşme ve dünyada hak ettiği yere ulaştırma hedefine taşımak istediğini söyledi.

5 yıl boyunca bıkmadan usanmadan ve yılmadan çalışacağını belirten Tatar, 1960 doğumlu olduğunu, 60 yıldır hayatının her döneminde Kıbrıs meselesiyle iç içe yaşadığını ve Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu bir görevi alarak halkına hizmet etmek istediğini söyledi.

“Önemli olan Kıbrıs Türk halkının esenliğidir” diyen Tatar, eşi Sibel Tatar’a kendisine verdiği destekten ötürü ve ayrıca tüm UBP sempatizanlarının desteklerinden ötürü teşekkür etti.

BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI KUDRET ÖZERSAY:

“Güvendiğim tek şey halkın iradesi, gücü, kudretidir”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) adaylık başvurusunu yaptı.

Özersay’a başvurusu sırasında eşi Aliye Ummanel eşlik etti.

Başvuru sonrası mahkeme önündeki destekçileri ve basına açıklama yapan Özersay, Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü var olma mücadelesini ileriye taşımak, haklarını en iyi şekilde savunmak ve bölgede “biz de varız diyebilmek” için aday olduğunu kaydetti.

“Hep birlikte başaracağız” diyen Özersay, halkın bütün kesimlerinin sesini hem duyacağını, hem de dünyaya duyuracağını, halkı birleştirecek ve halk menfaatini önde tutacak, ayrıca dik duracak bir cumhurbaşkanı sözü verdiğini vurguladı.

“Başarmak için cesaret gerekir, bu seçim partiler üstüdür” diyen Özersay, “Güvendiğim tek şey halkın iradesi, gücü, kudretidir” diye konuştu.

Denktaş başvurusunu yaptı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş’la birlikte YSK’ya giderek adaylık başvuru işlemini yaptı.

YDP CUMHURBAŞKANI ADAYI ERHAN ARIKLI:

“Az önce federasyon masasının selasını okuduk”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, bir grup partili ile YSK’ya davul zurna eşliğinde geldi.

Arıklı başvuru sonrası yaptığı açıklamada, adada çözüm uğraşlarında federasyonu savunmadığını anlatan “Az önce federasyon masasının selasını okuduk” ifadelerini kullandı.

YDP olarak diğer partilerden cumhurbaşkanlığı ile ilgili birçok konuda farklı düşündüklerini belirten Arıklı, cumhurbaşkanlığı ile ilgili politikalarını detaylı bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

Arıklı, YDP olarak koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle seçim çalışmalarını bir haftalığına hafifleteceklerini, vaka sayısının asgariye düşmesini bekleyeceklerini kaydetti.

Demokratik ve temiz, şaibeden uzak, müdahalenin olmadığı bir seçim temennisinde bulunan Arıklı, adaylığı için çok olumlu tepkiler aldığını da ekledi.

MDP CUMHURBAŞKANI ADAYI FUAT TÜRKÖZ ÇİNER:

“Tüm kesimlerin yer alacağı bir heyet”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) adayı Fuat Türköz Çiner, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu’na MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile birlikte adaylık başvurusunu yaptıktan sonra mahkemeler binası önünde basına açıklamada bulunan Çiner, kendisine gelen teklifi kendi inancının MDP’nin yol haritası ile örtüşmesi üzerine kabul ettiğini söyledi.

Müzakere heyetlerinin yanlı olmasının sonuç getiremeyeceğini belirten Çiner, seçilmesi halinde tüm siyasi partilerin, gerek federal çözümü savunan, gerek KKTC’nin kalmasına inanan tüm kesimlerin yer alacağı müzakere heyeti ile görüşmelere gidileceğini savundu.

Seçimlerin KKTC’de ne kadar demokratik ve özgür bir yaşam olduğunu göstermek için fırsat olduğunu ifade eden Çiner, tanıtımlarını mümkün olduğunca sosyal medya üzerinden ve köy gezileriyle yapacaklarını söyledi

Seçilmesi halinde, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda, müzakereleri bırakıldığı yerden ancak dinamik bir varoluş mücadelesiyle sürdüreceğini belirten Çiner, “Çocuklarım 12 yaşında, onların da bu sorunla büyümesini istemiyorum” dedi.

Yeni bir milli dinamik anlayışla yola çıktıklarını söyleyen Çiner, “Çözüm için masaya geniş katılımlı bir müzakere heyetiyle, tüm düşünceleri kucaklayarak dönmeliyiz” diye konuştu.

Tek kimliğe sahip olmak istediğini belirten Çiner, cebinde Avrupa Birliği, Türkiye ve KKTC kimliği bulunduğunu ancak Kıbrıs doğumlu olmasına rağmen tanınmayan tek kimliğinin de KKTC olduğunu söyledi.

Büsküvütçü: “Medyanın tarafsızlığını koruyarak, her adaya eşit şekilde davranmasını temenni ediyorum”

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü de, devlet ve milleti yüceltecek, milleti arasında ayırım yapmayacak bir aday arayışı sonucunda Fuat Türköz Çiner’in partide öne çıktığını ifade etti.

Büsküvütçü, “Medyanın tarafsızlığını koruyarak, her adaya eşit şekilde davranmasını temenni ediyorum” dedi.

BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI ALPAN UZ:

“İç sorunların çözümüne odaklanmalıyız”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu yaptı.

Uz, başvuru sonrasında mahkemeler önünde basına yaptığı açıklamada, tarihi bir seçime girilmek üzere olduğunu belirterek, halkın federasyon isteyen-istemeyen, Türkiye’yi isteyen-istemeyen diye kutuplaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Alpan Uz, KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğunu ve iç sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini ifade ederek, içteki sorunları çözmeyen siyasilerin “sadece rütbe yükseltmek adına” tekrar tekrar halkın önüne çıkıp, oy istemesinin halka da ülkeye de hiçbir fayda sağlamayacağını söyledi.

Uz, hiçbir siyasi partiye ihtiyaç duymadan hareket edip, bağımsız olup, tüm argümanları federasyona teslim etmeden hareket etmek gerektiğini ifade etti.

Tüm halkı kucaklayacak, ezber bozan bir adaylık süreci geçireceğini söyleyen Uz, süreç sonunda bağımsızlığın kazanacağını sözlerine ekledi.

Ali Sanatkar aday olmaktan vazgeçti

Cumhurbaşkanlığı’na bağımsız adaylık başvurusunda bulunacağını duyuran Ali Sanatkar, adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı.

Bugün saat 11.40’ta başvuru için YSK’dan randevu alan Sanatkar, başvuru saatinde YSK’ya gitmedi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Ali Sanatkar, adaylık başvurusu için gerekli belgelerden bazılarının hazır olmadığı gerekçesiyle adaylıktan vazgeçtiğini söyledi.

BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI ARİF SALİH KIRDAĞ:

“Gereksiz çıkışlar halkımızda huzursuzlağa neden oldu”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek adaylık başvurusunu yaptı.

Kırdağ saat 13.00’te gerçekleştirdiği başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, Covid-19’un insanların psikolojik, sosyal ve ekonomik direncini kırdığını kaydetti ve “Kıran ülkeyi yönetenlerdir. Bilinçsizce kuralsızca yapılan çıkışlar, halkımızda huzursuzluğa neden olmuştur” dedi.

Kıbrıs sorununu kendisinden başka birinin çözemeyeceğini savunan Kırdağ, halka çağrıda bulundu ve Kıbrıs sorunun çözümünü ve ceplerinin parayla dolmasını istiyorlarsa, Covid-19’un psikolojik ortamından da kurtulup rahatça yaşamak istiyorlarsa kendisine oy vermelerini istedi.

BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI MUSTAFA ULAŞ:

“Seçmene büyük iş düşüyor”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek adaylık başvurusunda bulundu.

Ulaş, saat 13.30’da gerçekleştirdiği başvurusu sonrasında basına yaptığı açıklamada, bunun cumhurbaşkanlığı için ikinci başvurusu olduğunu söyledi ve seçilecek Cumhurbaşkanının tüm halka hayırlı olmasını diledi.

Parlamenter sistemin çöktüğünü ve devletin hiçbir birimi ile dairesinin doğru düzgün işlemediğini kaydeden Ulaş, ülkenin giderek daha kötüye gittiğini ve insanların her şeyden şikâyetçi olduğunu savundu.

Bütün ülkelerde iyi şeylerin de kötü şeylerin de siyasiler tarafından yapıldığını belirten Ulaş, seçmene büyük iş düştüğünü ifade etti.

Ulaş, “Seçmen ortalaması ne ise istisnalar dışında siyasiler de odur, dolayısıyla her siyasetçi ortalama seçmeni yansıtır. Eğer seçmenler siyasetçileri iyi denetlerse her şey düzelir yoksa çok daha kötüye gider, bunun ilk adımı başkanlık sistemi olabilir, kısmen bir ilerleme sağlayabilir” diye konuştu.

Kaynak:Yeni Düzen