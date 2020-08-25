Avustralya’da karantina kuralına uymayan kişiye 6 ay hapis cezası verildi

Hakkında dava açılan Sanden, suçunu itiraf etti. Perth Mahkemesi kadına 6 ay hapis cezası verdi.

28 yaşındaki Asher Faye Vander Sanden, ücretini kendisi ödeyerek 14 gün otelde karantinada kalma şartıyla Batı Avustralya eyaletine uçakla gitme izni çıkardı. Ancak 14 gün dolmadan, bir TIR’ın içinde taşınan bir arabaya binerek Güney Avustralya eyaletine gitmeye çalıştı. Sınırda yapılan kontrolde yakalandı.

Bunun üzerinde hakkında dava açılan Sanden, suçunu itiraf etti. Perth Mahkemesi kadına 6 ay hapis cezası verdi.

Avustralya’da 25 bin 53 Koronavirüs vakası tespit edildi. 525 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede eyaletler arasında sert sınır geçiş kısıtlamaları uygulanıyor.