Navalni: Kremlin Putin’e yapılan “zehirleme” suçlamasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Navalni’nin zehirlendiğine dair bir kanıt bulunmadığını ve bu sebeple soruşturma yürütmeye gerek olmadığını söyledi. Navalni’yi Berlin’de tedavi eden doktorlar, muhalif liderin zehirlendiğine dair bulgular olduğunu açıklamıştı.

Dmitri Peskov, suçlamaların yanlış olduğunu ve ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Navalni’nin tedavi gördüğü Almanya’daki Charite Hastanesi doktorları, Navalni’nin zehirlenmiş olabileceğine dair bulgular olduğunu söylemişti. Peskov, bu açıklamaları ise “neden bu fikre hızlıca vardıklarını” sorgulayarak eleştirdi.

Putin’e muhalif olan Navalni’nin destekçileri, Tomsk’taki havalimanında içtiği çaya zehir karıştırıldığını iddia ediyor.

Navalni’nin hastalanması üzerine uçuş Omsk’a yönlendirildi, burada 3 gün tedavi gördükten sonra Berlin’e gönderildi.

Berlin’deki doktorları Navalni’nin durumunun kritik olduğunu ancak hayati tehlikesinin olmadığını söylüyor.

Rusya’da uzun yıllardır yolsuzluklara karşı mücadele eden ve kamuoyu oluşturmaya çalışan 44 yaşındaki Alexei Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli muhalifleri arasında.

Putin’in partisini ‘Sahtekârlar ve hırsızlar’ olarak niteleyen Navalni, Putin’in yıllar içerisinde kurduğu sistemin ‘Rusya’nın kanını emdiğini’ söylüyor ve ülkenin adeta bir feodal düzenle yönetildiğini savunuyor.

Navalni, yıllar içerisinde Putin’e karşı birçok toplumsal harekete öncülük yapmış bir isim. Düzenlediği protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı.