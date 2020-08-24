Başkanlık yarışını anketlerde Biden önde götürüyor

11 hours önce
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Joe Biden
Joe Biden

ABD’de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi “Real Clear Politics”in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Joe Biden, yarışı Trump’ın ortalama yüzde 7,6 önünde götürüyor.

CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden, Trump’ın yüzde 10 önünde görünürken, CNN’in anketine göre Biden sadece yüzde 4 önde bulunuyor.

Seçimlerin kaderini belirleyecek 6 eyaletten 5’inde de Biden’ın önde olduğu görülüyor.

Biden, Trump’a Michigan’da yüzde 6,7, Wisconsin’de yüzde 6,5, Pennsylvania’da yüzde 5,7, Florida’da yüzde 5 ve Arizona’da ise yüzde 2 fark atıyor.

Kuzey Carolina’da öne çıkan Trump, bu eyalette Biden’ın yüzde 0,6 puan önünde görünüyor.

Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresinin ikinci günü olan 18 Ağustos’ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği Kongre sonrasında Trump’ın, başkan adayı olarak 27 Ağustos’ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD’de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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