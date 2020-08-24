The Economist: “Normalde tatilcileri cezbeden Doğu Akdeniz, şimdilerde savaş gemilerini cezbediyor”

The Economist dergisi tarafından yayınlanan makalede, “Normalde tatilcileri cezbeden Doğu Akdeniz, şimdilerde savaş gemilerini cezbediyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü The Economist dergisinin makalesine göre, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan çatışmaların en büyük etkeni ve sebebinin enerji olduğunu yazdı.

The Economist, ne Yunanistan ne de Türkiye’nin olası bir savaşta, Akdeniz’de yükselen bu gerilimi kaldıramayacağını ve her iki ülkenin de turizmden milyarlarca dolar kazanması kıyı şeridine bağlı olduğunu aktararak bu yılın sonlarında bir Türk veya Yunan tatil beldesine seyahat etmeyi düşünen az sayıda yabancı “Covid-19’u riske atmaya istekli olabilir, ancak savaşı değil” diye yazıldı.

Bu tür zenginliklerin yalnızca yerel doğal gaz arzını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kırılgan bir bölgede yeni işbirliğini teşvik edebileceğini ve iddialı bir boru hattı aracılığıyla Avrupa’da enerji güvenliğini artırabileceğini iddia edildiğini de yazan The Economist, “Bölgedeki birçok ülke, komşularını kışkırtmadan hidrokarbonları başarıyla kullanılıyor” diye aktardı.

The Economist dergisinin kaleme aldığı makalede, kullanılacak olan kaynakların en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı için ülkelerin mücadele etmesinin uluslararası gerilimin artmasına neden olduğunu ifade ederek bu kısmen Doğu Akdeniz’in garip tarihi ve coğrafyasından kaynaklandığını yazdı.