Trump’ın eski strateji danışmanı dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski strateji danışmanı Steve Bannon tutuklandı.

Steve Bannon New York’taki federal savcılar tarafından, ABD-Meksika sınırına duvar inşası için başlatılan bağış kampanyasında dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

Bannon’la birlikte üç kişiye daha “bağışçıları yüz binlerce dolar dolandırmak” suçlaması yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Duvarı biz inşa ediyoruz” sloganıyla başlatılan kampanyada 25 milyon dolar para toplandığı duyuruldu.