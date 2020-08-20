Trump’ın eski strateji danışmanı dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

3 hours önce
0 79 Bir dakikadan az

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski strateji danışmanı Steve Bannon tutuklandı.

Steve Bannon New York’taki federal savcılar tarafından, ABD-Meksika sınırına duvar inşası için başlatılan bağış kampanyasında dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

Bannon’la birlikte üç kişiye daha “bağışçıları yüz binlerce dolar dolandırmak” suçlaması yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Duvarı biz inşa ediyoruz” sloganıyla başlatılan kampanyada 25 milyon dolar para toplandığı duyuruldu.

Açıklamada Steve Bannon’ın banka hesabına kampanyadan 1 milyon dolardan fazla para yatırıldığı, Bannon’ın bu paranın bir kısmını kişisel harcamaları için kullandığı belirtildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
372

Donald Trump’ın kardeşi 71 yaşında hayatını kaybetti

2 weeks önce
271

Facebook, ‘Covid-19 hakkında yanlış iddialar’ içerdiği gerekçesiyle Trump’ın paylaşımını sildi

2 weeks önce
320

Trump: TikTok’u yasaklayacağız

3 weeks önce
81

Trump 2020 seçimlerinin ertelenmesini istedi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.