ABD’de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 175 bini aştı

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD’yi 3 milyon 411 bin 872 vakayla Brezilya, 2 milyon 786 bin 999 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 640 bin 420 vakayla California “salgından en fazla etkilenen eyalet” konumunda bulunuyor.

California’yı 579 bin 932 vakayla Florida ve 579 bin 489 vakayla Teksas takip ediyor.