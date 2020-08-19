İngiltere’de koronavirüs partisi termal kamerayla görüntülendi

52 mins önce
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İngiltere’nin Gorton kentinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan koronavirüs partisi, polisin termal kamerasıyla görüntülendi.

Polis yaptığı açıklamada partiye yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirtti.

İngiltere’nin Gorton kentinde, yasak olmasına rağmen parti yapıldığı duyumu alan polis,  geçen cumartesi gecesi partiye müdahale etmek istedi.

Partiye katılan kişiler, polisin uyarılarına aldırmayıp polisin üstüne nesneler attı. Polis, herkesi karantina kurallarına uymaya davet ederken, partinin termal kameralarla görüntülendiğini ifade etti. Görüntüleri yayınlayan polis, partiye yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirtti.

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