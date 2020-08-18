“Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil”

9 hours önce
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende değil” dedi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Covid-19’un tedavisi, ilaç ve aşıları konusunda ülkeleri paylaşıma davet etti.

Ülkelerin, Covid-19 aşısı tedarikini sağlarken ulusal çıkarlarını öncelikli hale getirmesinin salgını daha da kötüleştireceğine dikkati çeken Ghebreyesus, Covid-19 aşı ve diğer tedavilerinin stratejik ve küresel olarak paylaşılmasının aslında her ülkenin kendi çıkarına olduğunu dile getirdi.

DSÖ Genel Direktörü, koronavirüs aşısı için ülkelere uyarıda bulunarak, “Sınırlı tedarikleri stratejik ve küresel olarak paylaşmak aslında her ülkenin ulusal çıkarına. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ’nün bu amaçla “ACT-Accelerator” programı kapsamında hükümet ve özel sektörle birlikte çalıştığını, böylelikle en yüksek risk altında olanların salgın konusundaki yeni tedavi yöntemlerinden faydalanmasının amaçlandığını kaydetti.

Virüse ilişkin başarılı bir aşı geliştirildiğinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün stratejik danışma grubunun bunu onaylayacağını ve adil kullanımı için öneriler sunacağını aktaran Ghebreyesus, Rusya’nın açıkladığı Covid-19 aşısına henüz onay vermediklerine işaret etti.

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