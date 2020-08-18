Burnuna soktuğu Lego parçası, 2 sene sonra düştü

Yeni Zelanda’da bir çocuğun burnuna soktuğu Lego parçası, iki sene sonra düştü.

Dunedin’de yaşayan 7 yaşındaki Sameer Anwar, 2018 yılında babasına burununa bir Lego parçası soktuğunu ve çıkaramadığını söyledi. Anwar’ın velileri durumdan endişe duyup oğullarını doktora götürdü. Doktor, Lego parçasını bulup çıkartamadı ve Anwar’ın sindirim sistemine indiğini düşündüğünü söyledi.

Anwar’ın velileri, The Guardian’a yaptıkları açıklamada oğullarının ağrısı olmadığını söyleyince Lego parçasının varlığını unuttuklarını belirtti.

Ancak pazar akşamı, Anwar eğilip tabaktaki keki koklayınca burnunda bir açı hissetti. Bunun üzerine burnuna kek kırıntıları kaçtığını düşünen Sameer’in annesi, oğlundan burnunu sümkürmesini istedi.

Sameer’in burnunda mantarla kaplanmış bir Lego parçası çıktı.

Başından geçenlere rağmen Lego’ları hala seven Sameer’in annesine, “Bak, o Lego parçasını buldum; orada olmadığını söylüyordun ama oradaymış” dediği belirtildi.