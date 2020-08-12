Aşı yarışı: Almanya Rus aşısını ‘beğenmedi’

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya’nın dün tescil ettiği ilk korona aşısının yeterli testlerden geçmediği yorumu yaptı. Alman bakan, amacın ilk aşıyı bulmak değil, güvenli bir ürün elde etmek olduğunu söyledi.

‘YANLIŞ GİDERSE İNSANLAR GELECEKTE AŞIYI REDDEDEBİLİR’

Spahn, “Milyonlarca insanı çok erken aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir çünkü işler yanlış giderse aşının kabulüne zarar verebilir. Dolayısıyla Rusya’da yaşananlara büyük bir şüpheyle yaklaşıyorum” dedi. Deutschlandfunk Radyosu’na konuşan Alman bakan, “İyi bir ilk aşı olsaydı memnun olurdum ama bildiklerimize dayanarak -ki temel sorun mu, Ruslar bize pek fazla bir şey söylemiyor- bu aşı yeterince test edilmedi” ifadelerini kullandı.

‘MESELE İLK OLMAK DEĞİL’

Spahn, pandemi dönemlerinde bile halka yeterince güven verebilmek için gerekli çalışmaların ve testlerin yapılıp sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti; “Mesele bir şekilde ilk olmakla değil, etkili, test edilmiş ve bu sayede güvenli bir aşı elde etmekle ilgili” dedi.

Rusya dün, Soğuk Savaş’taki uzay yarışında kendisinin geliştirdiği dünyanın ilk uydusu Sputnik’e atıfla, ilk aşıyı ‘Sputnik V’ adı altında tescillediğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşının kendi kızına da yapıldığını söylemişti. Ancak aşının, insanlar üzerinde çok kapsamlı testler gerektiren Faz 3 denemelerine daha yeni başlanacağı da açıklanmıştı.