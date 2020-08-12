Çin’in Ekvador’dan ithal ettiği karideslerin ambalajında virüs çıktı

45 mins önce
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Çin devlet medyası, ülkeye Ekvador’dan ithal edilen dondurulmuş karides ambalajlarının üzerinde korona virüsü bulunduğunu duyurdu.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre, Anhui bölgesinin Wuhu kentinde yapılan rutin bir denetimde, bir restoranın Ekvador’dan aldığı karideslerin dış ambalajında virüse rastlandı.

Haberde, restoranın bu ürünleri satın aldığı günden bu yana bir derin dondurucuda tuttuğu, kentte aynı firmadan alınmış diğer ürünlerin satışının da engellendiği belirtildi.

Çin’de temmuz ayından bu yana çeşitli kentlerde, Ekvador’dan ithal edilen karideslerin ambalajında virüs çıktığı belirtiliyor. Pekin yönetimi bu haberler üzerine Ekvador merkezli üç karides üreticisinden ürün alınmasını askıya almıştı. Ancak önceden alınmış ürünler üzerindeki denetim sürerken, önceki gün de doğudaki Shandong eyaletinde bulunan bir liman kentinde ithal deniz ürünü ambalajlarında virüs bulunduğu belirtilmişti.

Çinli yetkililer, ambalajında virüs bulunan karideslerin alındığı restoranların tüm çalışanlarının, ülkeye bu ürünleri getiren toptancı şirketin personelinin ve aile üyelerinin de test edildiğini açıkladı.

Ekvador 2019’da yaklaşık 4 milyar dolarlık karides ithal etmişti. Bu ithalatın yaklaşık yüzde 55’i Çin’le yapılmıştı.

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