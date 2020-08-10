Sağlık Bakanı Hasan: ‘Lübnan’da hükümet istifa etti’

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki amonyum nitrat patlamasında can kaybı artmaya devam ediyor. Son bilgilere Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama nedeniyle can kaybı 200’ü aştı.

Reuters’a konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan’dan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Hamad Hasan, Başbakan Hassan Diyab hükümetinin kısa zaman içinde istifa edeceğini söyledi. Diyab’ın bugün yerel saatle 19.30’da ulusa seslenmesi bekleniyor.

Beyrut Valisi Mervan Abbud aralarında yabancı işçilerin de bulunduğu onlarca kişinin halen kayıp olduğunu söyledi.

Öte yandan Lübnan ordusunun limandaki arama çalışmalarını sonlandırdığı açıklandı.

Beyrut Valisi geçen hafta yaptığı açıklamada kentteki zararın 10-15 milyar dolar civarında olduğunu açıklamıştı.

Beyrut’un 2019’daki toplam ekonomik büyüklüğü ise 55 milyar dolar olarak ölçülmüştü.