Define avcısı, Bronz Çağı’na ait koşum takımı ve kılıç buldu

6 hours önce
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İskoçya’da bir define avcısı, metal dedektörüyle Bronz Çağı’ndan kalma bir koşum takımı ve hâlâ kınında duran bir kılıç buldu.

Haziran ayında Peebles kasabasında bulunan malzemelerin MÖ 1000 ila 900 yıllarına ait olduğu açıklandı.

Mariusz Stepien adlı kişinin yerin yarım metre altında bir bronz nesne bulmasından sonra yetkililere haber verdiği ve arkeologların bölgede çalışma başlattığı belirtiliyor.

22 gün arkeologların başında bekledi

22 gün süren kazı çalışmalarında koşum takımına ait halka ve toka gibi parçalar bulundu.

Sonucu görmek için üç hafta boyunca kazının yapıldığı alanda arkadaşlarıyla kamp kuran Stepien, “Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ama başından itibaren bunun muhteşem bir şey olacağını hissediyordum. İskoçya tarihinin büyük bir parçasını keşfettim ve sevinçten havalara uçtum” dedi.

Kazıya katılan arkeologlar ilk kez Bronz Çağı’ndan kalma bir koşum takımını bozulmamış halde gördüklerini, dizginin deri ve ahşap kısımlarının da korunduğunu söyledi.

Koşum takımda, at hareket ederken ses çıkaran süslemeler de bulundu.

skoçya Başsavcılığı’na bağlı Define Dairesi’nin Başkanı Emily Freeman, bulunan objelerin ulusal öneme haiz olduğunu söyledi.

Freeman, “İskoçya’daki kazılarda şimdiye kadar Bronz Çağı’na ait az sayıda nesne bulundu. Bronz objelerin yanında organik malzemelerin de bulunması ayrıca önemli” dedi.

BBC Türkçe

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