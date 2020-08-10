Kim Jong-un’u karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi

8 hours önce
0 276 Bir dakikadan az

Her şeyi denetlemesiyle ünlü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir arazi aracının direksiyonunda köye gitmesi, dünya basınında geniş yankı yankı buldu. En son beş yıl önce benzer bir ziyarette bulunan Kim’i karşısında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi.

ÜLKE SEL SEL FELAKETİYLE BOĞUŞUYOR

Kuzey Kore ve düşman kardeşi Güney Kore, günlerdir yoğun yağış ve sel baskınlarıyla boğuşuyor.

İki ülkede de birçok şehir su altında. Güney’deki felakette onlarca insan yaşamını yitirdi. Gurye kentinde sel baskınının ardından birçok sığırın bir evin çatısına çıktığı görüldü.

Kuzeyde ise Kim Jong-un selden büyük zarar gören bir köye ziyarette bulundu. Resmi haber ajansı KCNA, Kim’in Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir köye gittiğini bildirdi.

Kim, ziyarette sel kurbanlarına acil şekilde uyku malzemeleri, günlük ihtiyaçlar, ilaç ve çimento gönderilmesini emretti.

KÖYLÜLER ŞAŞIP KALDI

Son olarak beş yıl önce benzer bir ziyarette bulunan Kim’i karşılarında gören köylüler ise ne yapacağını bilemedi. Dahası, Kim lüks bir SUV’un direksiyonundaydı. Lexus LX 570 olduğu sanılan aracın tekerleri, kapısı ve tamponu çamura batmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 days önce
266

Kuzey Kore liderinden 5 yılın ardından ilk kez bir sel bölgesine ziyaret

3 December 2019
221

Kuzey Kore’nin ‘sosyalist ütopyası’ Samjiyon kenti açıldı

7 November 2019
470

Güney Kore’ye sığınmak için arkadaşlarını öldürdüler

8 July 2019
238

Kuzey Kore: Eski Güney Kore Dışişleri Bakanı’nın oğlu ülkemize kaçtı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.