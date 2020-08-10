Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından Adalet Bakanı istifa etti

Lübnan’da Adalet Bakanı Mari Kloud Necm Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sundu.

Bakan Necm, Beyrut Limanı’nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde istifasını açıkladı.

Beyrut Limanı’ndaki patlama ve başkentte düzenlenen protestolar üzerine bu kararı aldığını söyleyen Necm, dün istifalarını duyuran Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Damianos Kattar’dan sonra Başbakan Hassan Diyab’a istifasını sunan üçüncü bakan oldu.

Beyrut’ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.