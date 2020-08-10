Gazprom’un doğal gaz ihracatında ciddi düşüş

36 mins önce
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Rus enerji şirketi Gazprom’un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 düşerek 11,3 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 51,2 azaldı ve 11,3 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom’un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 13 gerileyerek 82 dolara indi. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyorlar.

Gazprom’un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

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