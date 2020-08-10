Oruç Reis gemisi yeniden Akdeniz’de

45 mins önce
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Türkiye, Akdeniz’de araştırma çalışmaları yürütecek olan Oruç Reis gemisi için Navtex ilan etti.

İlanın ardından Oruç Reis sismik araştırma gemisi de hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına gitti.

Oruç Reis beraberindeki destek gemileri Ataman ve Cengiz Han ile birlikte Akdeniz’de Navtex ilanında belirtilen koordinatlarda sismik çalışmalar yürütecek.

BAKAN DÖNMEZDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,  “Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

YUNANİSTAN PANİKTE

Türkiye’nin Navtex ilanı Yunanistan’ı tedirgin etti. Türkiye’nin tavrının doğru olmadığını öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB’den konuyla ilgili destek istedi. Yunan medyasına göre; Miçotakis, Türkiye’nin adımlarını ‘endişe verici’ olarak değerlendirdi.

ORUÇ REİS GEMİSİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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