Beyrut’taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları

4 hours önce
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Beyrut’u yerle bir eden büyük patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak patlamaya evde yakalanan bakıcının, 3 çocuğa birden siper oluşu, miniklerin korku içinde ağlamaları izleyenlerin yüreğini burkuyor.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 ağustosta yaşanan korkunç patlamanın ardından o ana ait yeni bir görüntü daha geldi. Videoda, baktığı 3 çocuk ile birlikte camdan patlama anına şahit olan ve korkudan ne yapacağını şaşıran bakıcı yer alıyor. Bakıcı kadının siper olduğu çocuklar ise korkudan ağlamaya başlıyor.

NE OLDUĞUNU ANLAMADILAR

Patlamanın yaşandığı limana kilometrelerce mesafede bulunan bir apartmanın en üst katında bakıcı ve üç küçük çocuk, korkunç patlamanın etkisiyle savruluyor. Camların üzerlerine düştüğü anlarda bakıcı çocukları korumaya çalışırken, miniklerin ağlamaları ise yürek burkuyor. İlk şokun geçmesinden sonra bakıcı, çocukları alarak hızlı bir şekilde güvenli bir yere geçiyor.

135 ÖLÜ, 5 BİN KİŞİ YARALI

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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