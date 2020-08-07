Hindistan Havayolları’na ait 190 yolculu uçak iniş sırasında düştü

4 hours önce
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Hindistan Havayolları’na ait Dubai-Kozhikode seferini yapan 190 yolculu uçak iniş sırasında düştü. İkiye bölünen uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu belirtiliyor.

Dubai’den 190 yolcusu ile havalanan ve Hindistan’ın Calucut Havalimanına doğru giden Hindistan Havayollarına ait uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi. İkiye bölünen uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda dayaralının olduğuifade edildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hindistan Havayolları sözcüsü kaza sonrası yaptığı açıklamada birkaç yolcunun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

 

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