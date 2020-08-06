Guterres: “Devletler, nükleer silahların tamamen yok edilmesini sağlayacak ortak yola dönmeli”

BM Genel Sekreteri Guterres, “Devletlere, nükleer silahların tamamen yok edilmesini sağlayacak ortak vizyon ve yola dönmeleri çağrımı yineliyorum.” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yılı törenlerinde “nükleer silahlardan arındırılmış dünya” çağrısı yaptı.

Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkında 75. yıl anma töreni düzenlendi.

“NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA İÇİN JAPONYA ISRARLA ÇALIŞACAK”

Saygı duruşunun ardından konuşan Başbakan Abe, ülkelerin nükleer silahlara yönelik yaklaşım farklılıkları ve dünyadaki ciddi güvenlik endişelerine dikkati çekti.

Abe, “Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için Japonya ısrarla çalışacak. Ülkelerin karşılıklı katılım ve diyalog yoluyla güvensizlik duygusunu ortadan kaldırması gerekiyor” dedi.

Nükleer güce sahip devletlerle sahip olmayan devletler arasında Japonya’nın köprü görevi göreceğini belirten Abe, atom bombası mağdurlarının yaşadıkları sıkıntıların yeni nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

“NÜKLEER SİLAHA SAHİP DEVLETLERİN ÖZEL BİR SORUMLULUĞU VAR”

Törene video mesaj gönderen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefinden uzaklaşıldığını vurguladı.

Guterres, “Parçalanma, güvensizlik ve diyalog eksikliği dünyayı pervasız bir stratejik nükleer rekabete döndürmekle tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Nükleer silahların kasıtlı veya yanlışlıkla kullanılması riskinin çok yüksek olduğunu belirten Guterres, “Devletlere, nükleer silahların tamamen yok edilmesini sağlayacak ortak vizyon ve yola dönmeleri çağrımı yineliyorum. Tüm devletler pozitif bir rol üstlenebilirken, nükleer silaha sahip devletlerin özel bir sorumluluğu var. Şimdi diyalog, güven inşa eden tedbirler ve nükleer mühimmat hacmimlerinin azaltılması ve en yüksek kısıtlama zamanıdır” mesajını verdi.

Törene, devlet başkanları ve ülke liderleri video mesajlar gönderdi.