Filipinler’de on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi

17 hours önce
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Filipinler’de koronavirüs vakalarının artması üzerine on milyonlarca kişi yeniden evlerine kapandı. Manila ve Luzon Adaları çevresindeki dört vilayette iki hafta boyunca sokağa çıkmak yasaklandı. Ülkedeki katı sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaları haziran ayında kaldırılmıştı.

Hastaneler artan koronavirüs vakaları için gerekli tedavi imkanlarını sağlamakta zorlanıyordu. Vaka sayıları önceki döneme kıyasla beş kat artarak 100 bini geçti.

SADECE GIDA VE EGZERSİZ İÇİN ÇIKABİLECEKLER

Yeni sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında halk yalnızca zaruri gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve egzersiz yapmak için evden çıkabilecek. Toplu taşıma durduruldu ve ülke içinde uçuş seferleri askıya aslındı. Restoranlar da yalnızca paket servis için açık olacak.

Ülkedeki 80 tıp derneği cumartesi günü Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’ye, virüsün yayılma hızının yavaşlatılması için sokağa çıkma kısıtlamalarını artırması çağrısında bulunmuştu.

YENİ VAKALARI TEDAVİ ETMİYORLAR

Filipinlerde pazar günü 5 bin 32 yeni vaka görüldü. Bazı bölgelerde hasta kapasiteleri dolan hastanelerin yeni vaka teşhisi konanları tedaviye alamadıkları bildirildi. Doktorlar, yeni kısıtlamaların sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı da hafifleteceğini söylüyor.

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