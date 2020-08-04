‘Koronavirüs’ dizisi geliyor

17 hours önce
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HBO ve yönetmen Adam McKay, korona virüsü hakkında mini dizi geliştiriyor. Dizi, korona virüsü aşısının bulunma sürecini anlatacak.

Deadline’ın aktardığı habere göre, HBO ve McKay, gazeteci Brenan Borrell’in korona virüsü aşısı avına odaklanan The First Shot kitabının bir uyarlaması üzerine çalışıyor. Kitap, küresel korona virüsü aşı yarışının hikayesini anlatıyor ve hayat kurtarmak için her şeyi riske atan şirket ve bireyleri, temel aldığı bilimi ve politika, erişim ve güvenlikle ilgili zorlukları araştırıyor.

Şu anda “Adsız Aşı Projesi” olarak adlandırılan sınırlı serinin adı, dizi oyuncuları, dizinin kaç bölüm çekileceği ve çıkış tarihi de dahil olmak üzere proje hakkında ek ayrıntılar henüz belirtilmedi.

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