Trump 2020 seçimlerinin ertelenmesini istedi

2 days önce
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Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak olan seçimlerin ertelenmesini istedi.

Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD’nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını savundu.

Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını belirten Trump, “İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin???” ifadelerini kullandı.

ABD’de 3 Kasım’da hem başkanlık hem de Kongre ara seçimleri yapılacak.

Kongre ara seçimlerinde 450 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun üçte biri için sandık başına gidilecek.

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