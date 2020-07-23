ABD Başkanı Trump, kentlere ek federal güvenlik güçleri yollayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın suçla mücadele için çeşitli kentlere ek federal güvenlik güçleri konuşlandırılacağı belirtildi.

Cumhuriyetçi Trump’ın artan şiddet olaylarına karşı hedef aldığı kentler, Chicago ve diğer iki kentin tamamı Demokrat Parti tarafından yönetilen şehirler.

Ancak Portland eyaletine federal güvenlik görevlilerinin konuşlandırılması tartışma yaratmış, yerel yetkililer devam eden eylemlerde gerilimi tırmandırdıklarını söylemişti.

Trump’ın Kasım ayındaki seçimlerden önceki en önemli politikalarından biri asayiş oldu.

Siyah Amerikalı George Floyd’ın 25 Mayıs’ta Minneapolis kentinde polis gözetimindeyken ölmesi üzerine, çok sayıda Amerikan kentinde eylemler başlamıştı.

Bu arada New York, Philadelphia, Los Angeles, Chicago ve Milwaukee’de silahlı şiddet olayları tırmanışa geçti.

Legend Operasyonu nedir?

Operasyona bu isim, Haziran ayında Kansas City’de evde uyurken, vurulup ölen dört yaşındaki LeGend Taliferro’ya atfen verildi.

Trump duyuruyu yaparken, yanında çocuğun annesi de vardı.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre operasyonda, yerel kolluk güçleriyle çalışmak üzere federal güvenlik görevlileri yollanacak.