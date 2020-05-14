Dünya Sağlik Örgütü: Koronavirüs kalici olabilir

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6), COVID-19 hastal\u0131\u011f\u0131na yol a\u00e7an yeni t\u00fcr koronavir\u00fcs\u00fcn HIV gibi bir endemiye d\u00f6n\u00fc\u015febilece\u011fi ve kal\u0131c\u0131 olabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu. Endemi terimi, n\u00fcfus i\u00e7inde varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren hastal\u0131klar i\u00e7in kullan\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nDS\u00d6 Acil Durumlar Birimi Ba\u015fkan\u0131 Dr. Mike Ryan, \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc verilen online brifingde a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Ryan, "\u015eunu a\u00e7\u0131k\u00e7a konu\u015fmak gerekiyor: Bu vir\u00fcs toplumlar\u0131m\u0131zda yeni bir endemik vir\u00fcs halini alabilir ve vir\u00fcs hi\u00e7bir zaman ortadan kaybolmayabilir" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n"Ger\u00e7ek\u00e7i olmam\u0131z \u00e7ok \u00f6nemli. Bu hastal\u0131\u011f\u0131n ne zaman ortadan kaybolaca\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7kimsenin \u00f6ng\u00f6rebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum" ifadelerini kullanan Ryan, "Bu konuda s\u00f6zler ve tarihler vermek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Bu hastal\u0131k uzun vadeli bir soruna d\u00f6n\u00fc\u015febilir de, d\u00f6n\u00fc\u015fmeyebilir de" dedi.\r\n\r\n"A\u015eI BULUNSA B\u0130LE B\u00dcY\u00dcK \u00c7ABA GEREKECEK"\r\n\r\nDS\u00d6 yetkilisi, a\u015f\u0131lar\u0131n k\u0131zam\u0131k gibi ortadan kaybolmayan hastal\u0131klar i\u00e7in de mevcut oldu\u011funu hat\u0131rlatarak a\u015f\u0131 bulunsa dahi koronavir\u00fcsle m\u00fccadelede "b\u00fcy\u00fck bir \u00e7aba" sarf edilmesi gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nBrifingde a\u00e7\u0131klamalarda bulunan DS\u00d6 Genel Direkt\u00f6r\u00fc Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, "Gidi\u015fat bizim ellerimizde. Bu herkesin sorumlulu\u011fu. Hepimiz bu pandemiyi durdurmak i\u00e7in katk\u0131da bulunmal\u0131y\u0131z" diye konu\u015ftu.\r\n\r\nDS\u00d6'de epidemiyolog olarak g\u00f6rev yapan Maria van Kerkhove de, "Bu pandemiyi atlatmam\u0131z\u0131n biraz zaman alaca\u011f\u0131n\u0131 kafalara yerle\u015ftirmemiz gerekiyor" dedi.\r\n\r\nHalihaz\u0131rda vir\u00fcse kar\u015f\u0131 100'\u00fc a\u015fk\u0131n potansiyel a\u015f\u0131 geli\u015ftiriliyor. Bunlardan bir k\u0131sm\u0131 klinik deneme a\u015famas\u0131nda bulunuyor. Uzmanlar, koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 etkili olabilecek a\u015f\u0131lar\u0131n bulunmas\u0131n\u0131n zorluklar\u0131na dikkat \u00e7ekiyor.