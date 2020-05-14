Ünlü futbolcu Dele Alli’nin evine hırsız girdi

\u0130ngiltere\u00a0Premier Lig ekibi\u00a0Tottenham'da foma giyen 24 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu\u00a0Dele Alli'nin Kuzey\u00a0Londra'daki evine d\u00fcn iki h\u0131rs\u0131z girdi. Soygun s\u0131ras\u0131nda evde olan \u0130ngiliz futbolcunun ya\u015fanan arbede s\u0131ras\u0131nda y\u00fcz\u00fcnden yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'\u0131n y\u0131ld\u0131z oyuncusu Dele Alli, evine giren h\u0131rs\u0131zlar taraf\u0131ndan sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131. \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re\u00a0kavga\u00a0esnas\u0131nda futbolcuyu\u00a0 y\u00fcz\u00fcnden yaralanan h\u0131rs\u0131zlar, futbolcunun evindeki de\u011ferli e\u015fyalar\u0131 al\u0131p ka\u00e7t\u0131.\r\n\r\nHIRSIZLAR G\u00dcVENL\u0130K KAMERASINA TAKILDI\r\n\r\nOlay esnas\u0131nda\u00a0Alli'nin yan\u0131nda sevgilisinin yan\u0131 s\u0131ra karde\u015fi Harry Hickford ile k\u0131z arkada\u015f\u0131 ve bir ba\u015fka arkada\u015f\u0131 da bulunuyordu. Durumu iyi olan Alli sosyal medya hesab\u0131ndan \u015funlar\u0131 ifade etti : "T\u00fcm mesajlar i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederim. Korkun\u00e7 bir deneyimdi ama hepimiz iyiyiz. Deste\u011finize minnettar\u0131m." Evden m\u00fccevher ve saat gibi de\u011ferli e\u015fyalar\u0131 \u00e7alan h\u0131rs\u0131zlar\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131na yakaland\u0131\u011f\u0131 ve polisin olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.