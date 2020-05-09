Salgından sonra çoluk çocuk Disneyland’a koştular

Salgında tüm dünyadaki parklarını kapatan Disneyland, ilk kez Çin’in Şanghay şehrinde kapılarını yeniden açıyor. Pazartesi günkü açılış nedeniyle satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Disneyland’da eğlence yeniden başlıyor ama alınan tedbirler nedeniyle misafirleri bambaşka bir deneyim bekliyor. Çin’de karantina önlemleri dünyanın diğer ülkelerine göre daha önce esnetildi fakat yine de elzem ihtiyaçlardan olmayan Disneyland seyahatine bilet bulunamaması dikkat çekiyor.

Ünlü eğlence parkı Disneyland, corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada kapılarını kapatmıştı. Business Insider’da yer alan habere göre Disneyland, salgını büyük ölçüde geride bırakan Çin’in Şanghay şehrindeki parkını 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden faaliyete geçirecek.

BİLET FİYATLARI 56 DOLAR İLE 70 DOLAR

Çinliler, bu habere fazlasıyla sevindi. Parka giriş biletleri, satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tamamen tükendi. Disneyland’ın internet sitesinde, mayıs ayı ve haziranın ilk haftası için birkaç gün haricinde her güne bilet satışı yer alıyor. Bilet fiyatları gününe göre 56 dolar ile 70 dolar arasında değişiyor.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ, MASKE, SAĞLIK QR KODU!

Şanghay’daki parkın açılışı ve alınacak tedbirler, dünyanın diğer şehirlerindeki Disneylandlar için de örnek olacak. İçeriye sınırlı sayıda müşteri girebilecek. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve misafirlerin sağlıklı olduğunu kanıtlayan ‘QR kod’ göstermeleri istenecek. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Yemek yemenin dışında sürekli maskeler takılacak. Parkta birçok noktada el dezenfektanları yer alacak ve her yer gün içinde sürekli temizlenecek.

‘ADAPTE OLMAK İÇİN SINIRLI KAPASİTEYLE AÇACAĞIZ’

Disney CEO’su Bob Chapek, Şanghay’daki parkın 80 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak bunun en fazla yüzde 30’unun kullanılacağını ve 24 bin kişinin girebileceğini söyledi. Chapek, “Yeni güvenlik durumlarına adapte olmak için kapasitemizin çok altında sayıyla açılış yapacağız” dedi. Disneyland’da ayrıca çocuk parkı gibi bazı bölümler kapalı olacak.