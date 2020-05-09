Apple ABD’de mağazaları açıyor

2 days önce
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Apple ABD’de kapatılan mağazalarını önümüzdeki hafta açmaya başlayacağını duyurdu. Türkiye’deki Apple mağazaları 18 Mart tarihinden bu yana süresiz olarak kapatılmıştı.

Apple tarafından yapılan resmi açıklamada ABD’de mağazaların önümüzdeki haftadan itibaren açılacağı ifade edildi.

Corona virüsünün görüldüğü Çin’de ilk olarak mağazalarını kapatan daha sonra bu ülkedeki satış noktalarını geri açan Apple, Avusturya ve Güney Kore’deki mağazalarını da tekrar hizmete aldı. Firmanın 11 Mayıs tarihinden itibaren Almanya’daki mağazalarının bir kısmını da açması bekleniyor.

Firma tarafından yapılan açıklamada, “Açılış prosedürlerimizde bölgelere göre farklar görülebilir. Düşüncelerimiz virüsten etkilenen ve yayılmasını engellemek için çalışan insanlarla birlikte” ifadesi kullanıldı

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