Önlemler işe yaramazsa Afrika’da bir yılda 190 bin kişi ölebilir

3 days önce
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koronavirüs testi yapan bir görevli.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kritik önleyici adımların işe yaramaması halinde, koronavirüs salgınının ilk yılında Afrika’da 190 bin kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

Yeni araştırmada ayrıca, salgının kıtada bir kaç yıl sürebileceği tahmin edildi.

WHO Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, “Büyük ihtimalle birkaç noktada” sürecek” dedi.

Uzmanlar, salgının coğrafi anlamda farklı noktalarda ve yavaş yayılmasının kıtayı diğer bölgelerden farklı kıldığını söylüyor.

Bir başka faktörünse kıtanın daha genç nüfusu olduğu belirtildi.

WHO’nun tahmini 47 ülkeye odaklanan bir modellemeye dayanıyor.

Mısır, Libya, Tunus, Fas, Eritre, Sudan, Somali ve Cibuti modellemeye dahil edilmedi.

Afrika Hastalık Kontrol Merkezi, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin ölümün kayıtlara geçtiğini söylüyor. Virüsün birkaç hafta önce görüldüğü Batı Avrupa’da ise şu ana dek 140 bin kişi öldü.

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