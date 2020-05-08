Avrupa koronavirüs nedeniyle bu yaz evde kalırsa turizm sektörü nasıl etkilenecek?

3 days önce
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İspanya'da boş bir plaj

Belçika’da kamu yayıncısı VRT’nin araştırmasına göre, her yıl Avrupa içinde haraket eden 650 milyon turist, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle evde kalırsa, turizm sektörü, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayacak.

Her 10 Avrupalı’dan 1’inin turizme bağlı olduğu vurgulanan araştırmaya göre, kıta ekonomisininin önemli parçalarından birini oluşturan turizmin durması, ciddi ekonomik sıkıntılara yol açacak.

Sektördeki 12,3 milyonu doğrudan, toplam 27 milyon çalışan, işsizlik tehtidiyle karşı karşıya kalacak.

2,3 milyon turizm şirketini kapsayan bu olumsuzluk, yıllık 441 milyar euroluk ekonomik katma değeri riske atacak.

Ciddi gelir kaybı

Toplam gelirinin yüzde 35’i turizme dayalı olan Fransa’da, her 5 restoran ve kafeden biri iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yine Kanarya Adaları gibi bazı bölgelerinde turizmin, toplam gelirin yüzde 35’ini oluşturduğu İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan da, ciddi bir gelir kaybına uğrayacak.

Salgın korkusunun yanı sıra, havayolu taşımacılığının normalleşmesi ve fiyatların makul düzeye inmesi 2 – 3 yılı bulacağı için, Avrupa dışından turist akışı da büyük ölçüde azalacak.

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