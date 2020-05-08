Avrupa koronavirüs nedeniyle bu yaz evde kalırsa turizm sektörü nasıl etkilenecek?

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBel\u00e7ika'da kamu yay\u0131nc\u0131s\u0131 VRT'nin ara\u015ft\u0131rmas\u0131na g\u00f6re, her y\u0131l Avrupa i\u00e7inde haraket eden 650 milyon turist, bu sene koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle evde kal\u0131rsa, turizm sekt\u00f6r\u00fc, tarihinin en k\u00f6t\u00fc d\u00f6nemlerinden birini ya\u015fayacak.\r\nHer 10 Avrupal\u0131'dan 1'inin turizme ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu vurgulanan ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, k\u0131ta ekonomisininin \u00f6nemli par\u00e7alar\u0131ndan birini olu\u015fturan turizmin durmas\u0131, ciddi ekonomik s\u0131k\u0131nt\u0131lara yol a\u00e7acak.\r\nSekt\u00f6rdeki 12,3 milyonu do\u011frudan, toplam 27 milyon \u00e7al\u0131\u015fan, i\u015fsizlik tehtidiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalacak.\r\n2,3 milyon turizm \u015firketini kapsayan bu olumsuzluk, y\u0131ll\u0131k 441 milyar euroluk ekonomik katma de\u011feri riske atacak.\r\n\r\nCiddi gelir kayb\u0131\r\nToplam gelirinin y\u00fczde 35'i turizme dayal\u0131 olan Fransa'da, her 5 restoran ve kafeden biri iflas tehlikesiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya. Yine Kanarya Adalar\u0131 gibi baz\u0131 b\u00f6lgelerinde turizmin, toplam gelirin y\u00fczde 35'ini olu\u015fturdu\u011fu \u0130spanya, \u0130talya, Portekiz ve Yunanistan da, ciddi bir gelir kayb\u0131na u\u011frayacak.\r\nSalg\u0131n korkusunun yan\u0131 s\u0131ra, havayolu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n normalle\u015fmesi ve fiyatlar\u0131n makul d\u00fczeye inmesi 2 - 3 y\u0131l\u0131 bulaca\u011f\u0131 i\u00e7in, Avrupa d\u0131\u015f\u0131ndan turist ak\u0131\u015f\u0131 da b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde azalacak.