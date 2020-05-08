İngiltere neden Avrupa’nın en kötü durumdaki ülkesi haline geldi?

\r\n\u0130ngiltere a\u00e7\u0131klanan son \u00f6l\u00fcmlerle \u0130talya'y\u0131 geride b\u0131rakarak, Avrupa'da koronavir\u00fcsten en \u00e7ok ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc \u00fclke haline geldi.\r\n\u0130ngiltere Yerel Y\u00f6netim ve \u0130skan Bakan\u0131 Robert Jenrick \u00c7ar\u015famba g\u00fcnk\u00fc koronavir\u00fcs bilgilendirme toplant\u0131s\u0131nda son 24 saat i\u00e7inde bildirilen 649 koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcm\u00fcyle birlikte \u00fclkede salg\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda bu yana ya\u015fam\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 30 bin 76'ya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nD\u00fcne kadar Avrupa'da salg\u0131nda en b\u00fcy\u00fck can kayb\u0131 ya\u015fayan \u00fclke olan \u0130talya'da toplam 29 bin 684 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\nAmerika Birle\u015fik Devletleri'nde salg\u0131ndan \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 ise 72 bine \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nFakat sa\u011fl\u0131k uzmanlar\u0131 bu rakamlar\u0131n olay\u0131n boyutlar\u0131n\u0131 k\u0131smen yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorlar.\r\n\r\nCambridge \u00dcniversitesi'nden profes\u00f6r David Spiegelhalter "A\u00e7\u0131klanan rakamlar\u0131n vir\u00fcs y\u00fcz\u00fcnden \u00f6lenlerin ger\u00e7ek say\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ok alt\u0131nda oldu\u011funa ku\u015fkumuz yok" diyor.\r\n\r\n"Ad\u0131 ge\u00e7en \u00fclkelerin hi\u00e7birinde durumun iyi olmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131k ama bu Eurovision yar\u0131\u015fmas\u0131 de\u011fil ve bir s\u0131ralama yapmaya \u00e7al\u0131\u015fmak anlaml\u0131 de\u011fil" diye ekliyor.\r\nK\u0131yaslamalar ne kadar anlaml\u0131?\r\nFarkl\u0131 \u00fclkelerdeki koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcm\u00fc say\u0131lar\u0131n\u0131 k\u0131yaslamakta baz\u0131 sorunlar var.\r\n\r\nGerek d\u00fcn bilgilendirme toplant\u0131s\u0131n\u0131 y\u00f6neten Yerel Y\u00f6netim ve \u0130skan Bakan\u0131 Robert Jenrick gerekse parlamentoda bu konudaki sorular\u0131 yan\u0131tlayan Ba\u015fbakan Boris Johnson, buna dikkat \u00e7ektiler.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere Kamu Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u0130daresi yetkilisi profes\u00f6r Yvonne Doyle da d\u00fcnk\u00fc brifingde "Her \u00fclke vir\u00fcs\u00fc farkl\u0131 \u015fekilde test ediyor ve bu da uluslararas\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar\u0131 \u00e7ok zorla\u015ft\u0131r\u0131yor" dedi.\r\n\r\nVir\u00fcs\u00fcn test edilmesindeki farkl\u0131l\u0131klara ek olarak, \u00f6l\u00fcmlerin farkl\u0131 say\u0131lmas\u0131 ve n\u00fcfuslar aras\u0131ndaki say\u0131sal ve niteliksel farkl\u0131l\u0131klar da k\u0131yaslamalar\u0131n anlam\u0131n\u0131 etkileyen fakt\u00f6rler olarak say\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\u00d6ncelikle her \u00fclke \u00f6l\u00fcmleri farkl\u0131 y\u00f6ntemlerle kayda ge\u00e7iriyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmetinin ba\u015f sa\u011fl\u0131k dan\u0131\u015fman\u0131 Chris Whitty "Her \u00fclke \u00f6l\u00fcmleri farkl\u0131 say\u0131yor bu y\u00fczden onlar\u0131 birbiriyle k\u0131yaslamak verimli bir \u00e7aba de\u011fil" diyor.\r\n\r\n\u0130talya ile \u0130ngiltere'nin y\u00f6ntemleri ilk bak\u0131\u015fta benzerlikler g\u00f6steriyor. Her iki \u00fclkede de sadece Covid-19 testi yap\u0131l\u0131p pozitif \u00e7\u0131km\u0131\u015f ki\u015filer koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcm\u00fc olarak kaydediliyor.\r\n\r\n\r\n\r\nFakat, hastanelerde ya\u015famlar\u0131n\u0131 yitirenler bak\u0131m\u0131ndan say\u0131lar\u0131n a\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 g\u00fcvenilir oldu\u011funu s\u00f6ylemek m\u00fcmk\u00fcn olsa da, ayn\u0131 \u015feyi yayg\u0131n test yap\u0131lmayan dolay\u0131s\u0131yla \u00f6l\u00fcm sebebinin testle belirlenemedi\u011fi ya\u015fl\u0131 bak\u0131mevlerindeki \u00f6l\u00fcmler i\u00e7in s\u00f6ylemek zor.\r\n\r\nBir ba\u015fka fakt\u00f6r n\u00fcfus. \u0130ngiltere'nin n\u00fcfusu 66, \u0130talya'n\u0131nki 60 milyon.\r\n\r\nDolay\u0131s\u0131yla n\u00fcfusa oranland\u0131\u011f\u0131nda \u00f6l\u00fcmlerin daha fazla olmas\u0131 i\u00e7in asl\u0131nda \u0130ngiltere'de \u0130talya'dan y\u00fczde 10'u a\u015fk\u0131n daha fazla \u00f6l\u00fcm olmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\nN\u00fcfusun \u00f6zellikleri de kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli.\r\n\r\n\u00d6rne\u011fin koronavir\u00fcs\u00fcn ya\u015fl\u0131 insanlar\u0131 gen\u00e7lere g\u00f6re genellikle daha \u00e7ok etkiledi\u011fini art\u0131k biliyoruz.\r\n\r\nYa\u015f\u00e7a b\u00fcy\u00fck insanlar\u0131n ba\u015fka kronik hastal\u0131klar\u0131 da olmas\u0131 ihtimalinin y\u00fcksekli\u011fi, koronavir\u00fcs\u00fc onlar a\u00e7\u0131s\u0131ndan daha tehlikeli hale getiriyor.\r\n\r\n\u0130talya n\u00fcfusuna bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ya\u015fl\u0131lar\u0131n n\u00fcfusa oran\u0131n\u0131n daha y\u00fcksek, \u00e7ocuklar\u0131n oran\u0131n\u0131n ise daha d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu k\u00fc\u00e7\u00fck oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz.\r\n\r\nDolay\u0131s\u0131yla di\u011fer b\u00fct\u00fcn unsurlar ayn\u0131 olsayd\u0131 dahi \u0130talya'da bu y\u00fczden \u0130ngiltere'ye g\u00f6re daha fazla \u00f6l\u00fcm olmas\u0131 beklenebilirdi.\r\n\r\n'Koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcm\u00fc' ne demek?\r\n\u0130ngiltere'de h\u00fck\u00fcmetin g\u00fcn g\u00fcn a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 rakamlar vir\u00fcs \u00f6l\u00fcm\u00fc oldu\u011fu teyitli ki\u015fileri kaps\u0131yor. Ama ayn\u0131 zamanda Ulusal \u0130statistik Kurumu, \u00f6l\u00fcm raporunda test yap\u0131lm\u0131\u015f olsun olmas\u0131n bir \u015fekilde Covid-19'dan bahsedilen her t\u00fcrl\u00fc \u00f6l\u00fcm\u00fc kapsayan bir say\u0131 veriyor.\r\n\r\nBel\u00e7ika'n\u0131n koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcmlerinin n\u00fcfusa oran\u0131 bak\u0131m\u0131ndan en \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011fu \u00fclke oldu\u011fu s\u00f6yleniyor.\r\n\r\nBuna kar\u015f\u0131l\u0131k Bel\u00e7ika'da yetkililer, kendilerinin \u00f6l\u00fcmleri d\u00fcnyadaki b\u00fct\u00fcn \u00fclkelerden farkl\u0131 bir \u015fekilde sayd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorlar.\r\n\r\nBu \u00fclkede hastanelerde ve bak\u0131mevlerinde \u00f6lenlere ek olarak evinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren ve koronavir\u00fcsten \u015f\u00fcphelenilen ama hen\u00fcz onaylanmam\u0131\u015f vakalar da istatistiklere dahil ediliyor.\r\n\r\nBel\u00e7ika h\u00fck\u00fcmet s\u00f6zc\u00fcs\u00fc ve kendisi de virolog olan profes\u00f6r Steven Van Gucht, hatal\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\nAyr\u0131ca otoriter siyasi rejimlerin oldu\u011fu \u00fclkelerden gelen verilerle ilgili de bir g\u00fcven sorunu var.\r\n\r\n\u00c7in'deki koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcm oran\u0131n\u0131n (n\u00fcfusa oranla \u00f6l\u00fcm), sonradan Vuhan'daki \u00f6l\u00fcm rakamlar\u0131n\u0131 y\u00fczde 50 art\u0131rmalar\u0131ndan sonra bile \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k uzmanlar\u0131 \u00f6l\u00fcmlerin hesaplanmas\u0131nda daha \u00e7ok "fazla \u00f6l\u00fcmlere" odaklanmay\u0131 tavsiye ediyor.\r\n\r\nBu y\u00f6ntemle her \u00fclkede salg\u0131n d\u00f6neminde, ge\u00e7mi\u015f y\u0131llar\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine k\u0131yasla ne kadar fazla \u00f6l\u00fcm oldu\u011funa bak\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nFakat bu t\u00fcr bilgilerin toplanmas\u0131, anlamland\u0131r\u0131lmas\u0131 ve salg\u0131n\u0131n k\u00fcresel etkisi konusunda tam bir resmin olu\u015fmas\u0131 belki de aylar hatta y\u0131llar alacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\u0130ngiltere nerede hata yapt\u0131?\r\nSalg\u0131n\u0131n ilk a\u015famalar\u0131nda \u00e7ok kapsaml\u0131 test yap\u0131p sonra hasta oldu\u011fu belirlenen herkesin temaslar\u0131n\u0131 s\u0131k\u0131 bir \u015fekilde takip eden \u00fclkeler, vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 engellemekte en b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131y\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\nBu y\u00f6ntemleri ba\u015ftan itibaren uygulayan Alman ve G\u00fcney Kore'de di\u011fer \u00fclkelere k\u0131yasla koronavir\u00fcsten daha az insan \u00f6ld\u00fc.\r\n\r\nTest say\u0131s\u0131n\u0131n n\u00fcfusa oran\u0131 bu konuda \u00f6l\u00fcm oran\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fckle ba\u011flant\u0131l\u0131 bir istatistik.\r\n\r\nFakat test verileri de bir \u00e7ok \u00fclke taraf\u0131ndan farkl\u0131 kaydediliyor. Baz\u0131 \u00fclkeler test yap\u0131lan ki\u015fi say\u0131s\u0131n\u0131 kayda ge\u00e7irirken, di\u011ferleri ka\u00e7 test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 (ayn\u0131 ki\u015fiye birden fazla kez test yap\u0131labiliyor) say\u0131yor.\r\n\r\nTestlerin salg\u0131n\u0131n hangi d\u00f6neminde yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sadece hastanelerde mi yoksa yayg\u0131n olarak bir \u00e7ok yerde mi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 da k\u0131yaslamalarda hesaba kat\u0131lmas\u0131 gereken fakt\u00f6rler.\r\n\r\n\u00d6rne\u011fin Almanya ve G\u00fcney Kore salg\u0131n ilk ba\u015fg\u00f6sterdi\u011fi s\u0131rada yayg\u0131n test yapma politikas\u0131 izledi ve vir\u00fcs\u00fcn tam olarak nas\u0131l ve nerede yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok daha iyi takip etmi\u015f oldu.\r\n\r\nFakat \u0130talya yine \u00e7ok test yapmas\u0131na ra\u011fmen \u00e7ok fazla can kayb\u0131 ya\u015fad\u0131. Bu \u0130talya'n\u0131n test kapasitesini salg\u0131n iyice yay\u0131ld\u0131ktan sonra art\u0131rmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla ge\u00e7 kalmas\u0131na ba\u011flan\u0131yor.\r\n\r\nTest kapasitesini \u00e7ok ge\u00e7 art\u0131rmakla ele\u015ftirilen \u0130ngiltere de bu bak\u0131mdan \u0130talya'ya benziyor.\r\n\r\nAna muhalefet \u0130\u015f\u00e7i Partisi milletvekili doktor Rosena Allin-Khan h\u00fck\u00fcmeti, yayg\u0131n test yapmakta gecikmesinin hayatlara mal oldu\u011funu s\u00f6yleyerek ele\u015ftirdi.\r\nKoruyucu malzeme eksikli\u011fi\r\n\u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmeti testleri yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmakta gecikmesinin yan\u0131s\u0131ra sa\u011fl\u0131k hizmetleri ve bak\u0131mevlerinde \u00e7al\u0131\u015fan personele yeterli koruyucu giysi ve malzeme sa\u011flayamamakla da ele\u015ftiriliyor.\r\n\r\nNisan ay\u0131 ba\u015flar\u0131nda Ulusal Bak\u0131mevleri Birli\u011fi'nden Nadra Ahmed "En \u00e7ok 'Maske bulam\u0131yorum' ya da "Kimsede eldiven var m\u0131, bizdeki stoklar bitti' gibi \u015fikayetler al\u0131yoruz" demi\u015fti.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmet politikalar\u0131n\u0131n hayata ge\u00e7irilmesinden sorumlu bakan Michael Gove 2 May\u0131s'da \u0130ngiltere \u00e7ap\u0131nda sa\u011fl\u0131k hizmetleri ve bak\u0131mevlerine toplam 1 milyar 80 bin koruyucu malzeme sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nAncak BBC'nin Panorama program\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma bu say\u0131n\u0131n \u00e7o\u011funun eldivenler, maskeler ve dezenfektan gibi malzemeler oldu\u011funu hatta eldivenlerin de \u00e7ift de\u011fil tek tek say\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131.