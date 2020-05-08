Dünyada Corona Virüs vaka sayısı 3 milyon 740 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 741 bin 276 yükseldi.

En ağır bilanço ABD’de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 237 bin 761 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 72 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

“İspanya (250 bin 561), İtalya (213 bin 13), İngiltere (194 bin 990), Fransa (170 bin 551), Almanya (167 bin 7), Rusya (165 bin 929), Türkiye (129 bin 491), Brezilya (115 bin 953), İran (99 bin 970), Çin (82 bin 883), Kanada (62 bin 46), Peru (51 bin 189), Belçika (50 bin 509), Hindistan (49 bin 436), Hollanda (41 bin 87), Ekvador (31 bin 881), Suudi Arabistan (30 bin 251), İsviçre (30 bin 9), Meksika (26 bin 25), Portekiz (25 bin 702), İsveç (23 bin 216), Pakistan (22 bin 550), Şili (22 bin 16), İrlanda (21 bin 983), Singapur (20 bin 198), Belarus (18 bin 350), Katar (17 bin 142), İsrail (16 bin 314), Japonya (15 bin 965), Avusturya (15 bin 650), Birleşik Arap Emirlikleri (15 bin 192), Polonya (14 bin 647), Romanya (13 bin 837), Ukrayna (13 bin 184), Endonezya (12 bin 71), Bangladeş (10 bin 929), Güney Kore (10 bin 806) ve Filipinler (10 bin 4)”