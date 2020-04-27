Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 100 milyon dolarlık salgın kredisi

4 hours önce
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world bank

Dünya Bankası koronavirüse karşı açıkladığı 14 milyar dolarlık küresel Hızlandırılmış Fon kapsamında Türkiye’ye 100 milyon dolar kredi verdi.

24 Nisan’da onaylanan krediyle ilgili bir açıklama yapan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, “Bu finansman Türkiye’nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek COVID-19 pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir. Bu proje ile desteklenen önlemlerle insanların hayatlarını kurtarılmasına katkıda bulunacağımızı umut ediyoruz” dedi.

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