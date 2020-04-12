Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi

1 hour önce
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Papa Francis, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle tarihte ilk kez cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.

Covid-19 salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye deva ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, salgın nedeniyle tarihte ilk kez Vatikan’da bulunan Petrus Bazilikası’nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.

Paskalya ayini televizyonlardan ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İtalya’da tüm dini toplantılar yasaklandı.

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