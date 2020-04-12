Boris Johnson’dan sağlık çalışanlarına: Onlara hayatımı borçluyum

1 hour önce
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Yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) yakalanıp yoğun bakımda 3 gün geçiren Britanya Başbakanı Boris Johnson, hastane çalışanlarına teşekkür notu yolladı. Johnson, “Onlara hayatımı borçluyum” dedi.

Başbakan Johnson, 1 haftadır süren hastanedeki Koronavirüs tedavi sürecinde ilk kez bir mesaj yolladı. Boris Johnson, geçen hafta hastaneye kaldırılmış, bir gün sonra ise yoğun bakıma alınmıştı. 

Johnson’ın yoğun bakımda 3 gece geçirdiği ve bu süreçte oksijen desteği aldığı belirtildi. Perşembe akşamı yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson’ın Sözcüsü Başbakan’ın kısa yürüyüşler yapabildiğini, durumunun iyiye gittiğini söyledi. 

Johnson, dün hastaneden ilk mesajını paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Johnson, “Onlara ne kadar teşekkür etsem az, hayatımı onlara borçluyum” dedi. 

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