Koronavirüs tedavisinde doktorlara destek olan robot

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüssalgını yayılmaya devam ettikçe, Çin’deki hastaneler de çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

Tsinghua Üniveristesi’nden araştırmacılar koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olacak bir robot tasarladı.

ULTRASON ÇEKİP HASTAYLA İLGİLENEBİLİYOR

Tekerleklerin üzerine konumlandırılmış bir robotik koldan oluşan robot, ultrason çekebiliyor, ağızdan numune alabiliyor ve normalde stetoskopla yapılan hastayı dinleme işlemini yapabiliyor.

Bu tür işlemler normalde doktorlar tarafından yapılıyor. Ama kameralarla donatılmış bu robotla tıbbi personel hastayla aynı odada kalmak zorunda değil hatta farklı bir şehirde bile olabilir.

Robotun baş tasarımcısı Profesör Zheng Gangtie, “doktorların hepsinin çok cesur olduğunu ve en tehlikeli görevleri yerine getirmek için robotları kullanabiliriz” dedi.