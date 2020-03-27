Koronavirüs tedavisinde doktorlara destek olan robot

\u00c7in'de ortaya \u00e7\u0131kan ve d\u00fcnya genelinde binlerce ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan koronavir\u00fcssalg\u0131n\u0131 yay\u0131lmaya devam ettik\u00e7e, \u00c7in'deki hastaneler de \u00e7e\u015fitli \u00f6nlemler almak zorunda kald\u0131.\r\n\r\nTsinghua\u00a0\u00dcniveristesi\u2019nden ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele eden sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na destek olacak\u00a0bir robot tasarlad\u0131.\r\n\r\n\r\nULTRASON \u00c7EK\u0130P HASTAYLA \u0130LG\u0130LENEB\u0130L\u0130YOR\r\nTekerleklerin \u00fczerine konumland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f bir robotik koldan olu\u015fan robot, ultrason \u00e7ekebiliyor, a\u011f\u0131zdan numune alabiliyor ve normalde stetoskopla yap\u0131lan hastay\u0131 dinleme i\u015flemini yapabiliyor.\r\n\r\nBu t\u00fcr i\u015flemler normalde doktorlar taraf\u0131ndan yap\u0131l\u0131yor. Ama kameralarla donat\u0131lm\u0131\u015f bu robotla t\u0131bbi personel hastayla ayn\u0131 odada kalmak zorunda de\u011fil hatta farkl\u0131 bir \u015fehirde bile olabilir.\r\n\r\nRobotun ba\u015f tasar\u0131mc\u0131s\u0131 Profes\u00f6r Zheng Gangtie, "doktorlar\u0131n hepsinin \u00e7ok cesur oldu\u011funu ve en tehlikeli g\u00f6revleri yerine getirmek i\u00e7in robotlar\u0131 kullanabiliriz" dedi.\r\n\r\n