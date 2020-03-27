“İngiltere, İtalya’dan daha kötü olabilir”

9 hours önce
0 5,948 Bir dakikadan az

İsviçre merkezli SRF televizyonunun haberinde, İngiltere hükümetinin çok fazla beklediği konusunda eleştirildiği belirtilerek, “Koronavirüsün İngiltere’ye İtalya’dan daha fazla zarar verebileceğinden korkuluyor. Büyük miktardaki veriler hesaplanabilir olmadığı için vaka sayısının gerçekte resmi kaynakların bildirdiğinden çok daha fazla olabileceği yönünde şüpheler çoğalıyor” ifadeleri yer aldı.

İngiltere hükümetinin, sorunu görmemezlikten gelmesi, kararsızlığı ve Başbakan Boris Johnson’un yersiz şakalarından dolayı eleştiriliyor.

Koronavirüsün merkez üssüne dönüşme riskiyle karşı karşıya olan Londra’da bile insanların hükümetin tavsiyelerine uymadığına dikkat çekiliyor.

Johnson hükümetinin aldığı önlemlerin yetersiz olduğu ifade edilen haberde, yapılan test sayısının artırılması gerektiği söylenirken bunun henüz sadece hedef olarak kaldığı ve hükümetin bu hedefe doğru çok yavaş ilerlediği belirtildi.

SRF muhabiri Martin Alioth, “İngiltere felakete doğru gidiyor ve muhtemelen harekete geçmek için artık çok geç” dedi.

İsviçre’de 9 bin civarında vaka tespit edildiği ve 86 ölümün gerçekleştiği bilgisi verilen haberde, 8 kat daha büyük nüfusa sahip İngiltere’de 6 bin 700 vakaya 335 ölümün düştüğüne dikkat çekilerek, “Bu, çok sayıda hesaba katılmayan hasta olduğunu gösteriyor” denildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
237

Koronavirüs salgını İngiltere’deki evsizlerin hayatını daha da zorlaştırıyor

6 hours önce
1,256

İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 14 bin 579, ölü sayısı 769

8 hours önce
267

S&P’den Euro bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı

11 hours önce
997

İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölü sayısı 578’e çıktı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin