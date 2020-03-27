“İngiltere, İtalya’dan daha kötü olabilir”

\r\n\r\n\u0130svi\u00e7re merkezli\u00a0SRF\u00a0televizyonunun haberinde,\u00a0\u0130ngiltere\u00a0h\u00fck\u00fcmetinin \u00e7ok fazla\u00a0bekledi\u011fi konusunda ele\u015ftirildi\u011fi belirtilerek,\u00a0"Koronavir\u00fcs\u00fcn \u0130ngiltere\u2019ye\u00a0\u0130talya\u2019dan\u00a0daha fazla zarar verebilece\u011finden korkuluyor. B\u00fcy\u00fck miktardaki veriler hesaplanabilir olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in vaka say\u0131s\u0131n\u0131n ger\u00e7ekte resmi kaynaklar\u0131n bildirdi\u011finden \u00e7ok daha fazla olabilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde \u015f\u00fcpheler \u00e7o\u011fal\u0131yor"\u00a0ifadeleri yer ald\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmetinin, sorunu g\u00f6rmemezlikten gelmesi, karars\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ve Ba\u015fbakan\u00a0Boris Johnson\u2019un yersiz \u015fakalar\u0131ndan dolay\u0131 ele\u015ftiriliyor.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs\u00fcn\u00a0merkez \u00fcss\u00fcne d\u00f6n\u00fc\u015fme riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olan Londra\u2019da bile insanlar\u0131n h\u00fck\u00fcmetin tavsiyelerine uymad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekiliyor.\r\n\r\nJohnson h\u00fck\u00fcmetinin ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6nlemlerin yetersiz oldu\u011fu ifade edilen haberde, yap\u0131lan test say\u0131s\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi s\u00f6ylenirken bunun hen\u00fcz sadece hedef olarak kald\u0131\u011f\u0131 ve h\u00fck\u00fcmetin bu hedefe do\u011fru \u00e7ok yava\u015f ilerledi\u011fi belirtildi.\r\n\r\nSRF\u00a0muhabiri Martin Alioth,\u00a0"\u0130ngiltere felakete do\u011fru gidiyor ve muhtemelen harekete ge\u00e7mek i\u00e7in art\u0131k \u00e7ok ge\u00e7"\u00a0dedi.\r\n\r\n\u0130svi\u00e7re\u2019de 9 bin civar\u0131nda vaka tespit edildi\u011fi ve 86 \u00f6l\u00fcm\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi bilgisi verilen haberde, 8 kat daha\u00a0b\u00fcy\u00fck n\u00fcfusa sahip \u0130ngiltere\u2019de 6 bin 700 vakaya 335 \u00f6l\u00fcm\u00fcn d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcne dikkat \u00e7ekilerek,\u00a0"Bu, \u00e7ok say\u0131da hesaba kat\u0131lmayan hasta oldu\u011funu g\u00f6steriyor"\u00a0denildi.