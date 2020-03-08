Fransa’da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

6 hours önce
0 497 Bir dakikadan az

Fransa’nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.

Fransa’da koronavirüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423’e ulaştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan 64 yaşındaki Halil B. cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye’ye nakline izin vermediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3’üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 hours önce
496

Man shot in Edmonton

6 hours önce
236

Abdülhamid’in saatine rekor ücret

6 hours önce
691

Antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu

6 hours önce
188

İngiliz polisi, Dubai Emiri’nin kızının kaçırılmasını 20 yıl sonra yeniden soruşturacak

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin