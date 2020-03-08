Antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu

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Buchenwald’daki bir mahkumun derisi

Kapak derisinin Almanya’daki Nazi toplama kampı Buchenwald’da öldürülen bir mahkumdan geldiğini doğrulayan uzmanlar, “Şüphesiz ki bu insanlığa karşı işlenen en büyük suçların kanıtı” açıklamasını yaptı.

Almanya sınırları içerisindeki en büyük toplama kamplarından biri olan Buchenwald Toplama Kampı Haziran 1937 ile Nisan 1945 yılları arasında Weimar yakınlarında Ettersberg’de çalışma kampı olarak işletildi. Hitler’in ilk toplama kampı olarak da bilinen Buchenwald, infazları, deneyleri ve gardiyanlarının ahlaksızlığıyla ün kazandı.

Buchenwald’ın Cadısı Bunların en ünlülerinden birisi ise, mahkumlar tarafından ‘Buchenwald’ın Cadısı’ olarak bilinen Ilse Koch. Bu karakter daha sonra Kate Winslet’in oynadığı ödüllü The Reader filminde Nazi kamp muhafızı Hanna Schmitz’in karakterine ilham kaynağı oldu. Kamp komutanı Karl-Otto Koch’un da eşi olan Ilse Koch’un ilginç dövmeli erkek mahkumları öldürdüğü ve derilerinin çeşitli tasarımlarda kullandığı iddia ediliyor.

Koch’un ilgi alanlarını ise çoğunlukla abajurlar, kitaplar, albümler, masa örtüleri ve başparmaklar oluşturuyor. Nazi kamplarında bulunan şahitler, Koch’un doktora tezi için kampta insan derisi toplayan Nazi doktoru Erich Wagner’e yardım ettiğini söylüyor. Wagner’in topladığı 100 garip deriden birçoğu hediyelik eşyaya dönüştürüldü.

Wagner, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Amerikan birlikleri tarafından yakalandı. 1958’de yeniden yakalanana kadar takma adla Almanya’da tıp uygulamalarına devam etti. Bir yıl sonra da intihar etti.