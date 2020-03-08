Antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu
Polonya’da Nazilerin insanlığa karşı işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü antika pazarında satışa çıkarıldı. Albümü satın alan kişi, kötü kokudan rahatsız olup analiz yaptırdı. Analiz sonucu ise albümün insan derisinden yapıldığını kanıtladı. O deri, Hitler’in ilk toplama kampında öldürülen bir kurbana ait çıktı.
Polonya’daki bir antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu. Nazi ölüm kampı kurbanlarının derisinden yapılan korkunç bir İkinci Dünya Savaşı albümü Polonya’da bir antika pazarında satışa çıkarıldı. Albümü satın alan kişi kapaktaki dövmeyi ve insan saçını fark etmesinin ardından Aushwitz Anıt Müzesi’ne başvurdu.
Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü antika pazarında satışa çıkarıldı. Söz konusu albümü İkinci Dünya Savaşı’na ilgisi olduğu için satın alan ve ismi açıklanmayan kişi, kapakta dövme ve insan saçına benzer yapıların bulunduğunu fark etti.
Aynı zamanda albümün çok kötü kokmasında da rahatsız olduğu için durumdan şüphenelerek Aushwitz Anıt Müzesi’ne başvurdu. Müze uzmanları, albümün kapağını ve bağlayıcılığını analiz etti.
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Buchenwald’daki bir mahkumun derisi
Kapak derisinin Almanya’daki Nazi toplama kampı Buchenwald’da öldürülen bir mahkumdan geldiğini doğrulayan uzmanlar, “Şüphesiz ki bu insanlığa karşı işlenen en büyük suçların kanıtı” açıklamasını yaptı.
Almanya sınırları içerisindeki en büyük toplama kamplarından biri olan Buchenwald Toplama Kampı Haziran 1937 ile Nisan 1945 yılları arasında Weimar yakınlarında Ettersberg’de çalışma kampı olarak işletildi. Hitler’in ilk toplama kampı olarak da bilinen Buchenwald, infazları, deneyleri ve gardiyanlarının ahlaksızlığıyla ün kazandı.
Buchenwald’ın Cadısı
Bunların en ünlülerinden birisi ise, mahkumlar tarafından ‘Buchenwald’ın Cadısı’ olarak bilinen Ilse Koch. Bu karakter daha sonra Kate Winslet’in oynadığı ödüllü The Reader filminde Nazi kamp muhafızı Hanna Schmitz’in karakterine ilham kaynağı oldu. Kamp komutanı Karl-Otto Koch’un da eşi olan Ilse Koch’un ilginç dövmeli erkek mahkumları öldürdüğü ve derilerinin çeşitli tasarımlarda kullandığı iddia ediliyor.
Koch’un ilgi alanlarını ise çoğunlukla abajurlar, kitaplar, albümler, masa örtüleri ve başparmaklar oluşturuyor. Nazi kamplarında bulunan şahitler, Koch’un doktora tezi için kampta insan derisi toplayan Nazi doktoru Erich Wagner’e yardım ettiğini söylüyor. Wagner’in topladığı 100 garip deriden birçoğu hediyelik eşyaya dönüştürüldü.
Wagner, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Amerikan birlikleri tarafından yakalandı. 1958’de yeniden yakalanana kadar takma adla Almanya’da tıp uygulamalarına devam etti. Bir yıl sonra da intihar etti.
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Buchenwald mağdurlarının bildirdiklerine göre, insan derisi; kitap ciltleri ve cüzdanlar da dahil olmak üzere günlük eşyaların üretimi için malzeme olarak kabul edildi. Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu’nun (UNWCC) açıkladığına göre yalnızca 1942 yılının Aralık ayında iki milyon Yahudi’nin katledildi.