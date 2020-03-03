Papa Francis’in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

10 hours önce
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Dünyayı saran ve İtalya ‘da da görülen koronavirüsle son olarak gündeme gelen kişi Papa oldu. Burnunu sildiği ve programlarını iptal etmesiyle gündem olan Papa’nın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Avrupa kıtasında da etkili oluyor. İtalya’da bugüne kadar 52 kişi hayatını kaybederken bin 835 kişide de koronavirüs tespit edildi. İtalya’da koronavirüse yakalandığı haberleriyle bir anda gündem olan en önemli kişi ise Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa I. Franciscus.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

İtalya’da yayın yapan Il Messaggero isimli gazetenin haberine göre Papa’nın koronavirüs test sonuçlarında korkulan olmadı. Katoliklerin liderinin test sonuçları negatif çıktı, yani Papa’da koronavirüs yok.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Papa geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle etkinliklerini iptal etti. Ardından gazeteciler Papa’nın burnunu sildiği anlarda fotoğraflarını çekti. Bu fotoğrafların ardından Papa ve koronavirüs kelimeleri daha sık yan yana yazılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vatikan ise Papa’nın koronavirüse yakalanmadığını sadece hafif bir rahatsızlık geçirdiğini duyurdu.

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