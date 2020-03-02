İngiltere’den virüs indirimi

Pahtheon Macroeconomics, ekonomiyi korona virüsün etkilerinden korumak için tedbirler alacağını duyuran İngiltere Merkez Bankası’nın bu ay içinde faiz indirimine gidebileceğini bildirdi.

BoE yaptığı açıklamada, “Finansal ve parasal istikrarı korumak için gerekli tüm tedbirleri almak üzere Britanya Maliye Bakanlığı ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Pantheon Macroeconomics yaptığı değerlendirmede, BoE’nin bu ay gösterge faizi yüzde 0,75’ten 0,50’ye indirmesini beklediklerini belirtirken, faiz indiriminin 26 Mart’ta yapılacak BoE PPK toplantısından önce gerçekleşmesi olasılığını dışlamadıklarını da vurguladı.

Yapılan değerlendirmede, BoE’nin yapacağı bir faiz indiriminde bunun geçici bir tedbir olduğunu ve virüsle ilişkili bozulmalar düzeltildikten sonra Faiz indiriminin geri alınacağını vurgulayacağı da öngörüldü.