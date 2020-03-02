İngiltere’den virüs indirimi

3 hours önce
0 617 Bir dakikadan az

Pahtheon Macroeconomics, ekonomiyi korona virüsün etkilerinden korumak için tedbirler alacağını duyuran İngiltere Merkez Bankası’nın bu ay içinde faiz indirimine gidebileceğini bildirdi.

BoE yaptığı açıklamada, “Finansal ve parasal istikrarı korumak için gerekli tüm tedbirleri almak üzere Britanya Maliye Bakanlığı ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Pantheon Macroeconomics yaptığı değerlendirmede, BoE’nin bu ay gösterge faizi yüzde 0,75’ten 0,50’ye indirmesini beklediklerini belirtirken, faiz indiriminin 26 Mart’ta yapılacak BoE PPK toplantısından önce gerçekleşmesi olasılığını dışlamadıklarını da vurguladı.

Yapılan değerlendirmede, BoE’nin yapacağı bir faiz indiriminde bunun geçici bir tedbir olduğunu ve virüsle ilişkili bozulmalar düzeltildikten sonra Faiz indiriminin geri alınacağını vurgulayacağı da öngörüldü.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

8 hours önce
154

AB ile İngiltere geleceğe dönük ilişkileri müzakere etmeye başlıyor

12 hours önce
232

İngiltere’deki gençlerden KKTC’de yanan hastaneye yardım eli

12 hours önce
181

İngiltere, ABD ile ticaret görüşmelerinden 4.4 milyar dolar bekliyor

3 days önce
738

İngiltere’den BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplanma çağrısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin