Güney Koreli tarikat lideri virüsün yayılmasından dolayı diz çökerek özür diledi

Çin’den sonra en çok koronavirüs vakası görülen ülke olan Güney Kore’de virüsün yayılmasının odağında görünen Şinçeonci adlı Hristiyan tarikatının lideri Lee Man-hee, diz çökerek ulustan özür diledi. 88 yaşındaki din adamı, “İsteyerek olmadıysa da çok sayıda insan hastalandı. Bütün gayretimizle engellemeye çalıştık ama başaramadık” dedi.

Güney Kore’de Pazartesi günü 476 yeni vakanın bildirilmesiyle virüsün yol açtığı Covid-19 adı verilen hastalığa yakalananların sayısı 4 bin 212’ye çıktı.

Şu ana kadar Güney Kore’de hastalık sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 26.

Ülkede 4 bini aşkın koronavirüs vakasının yüzde 60’ının Şinçeonci Kilisesi mensupları olduğu açıklanmıştı.

Hastalığın yayılmasındaki “ağır ihmali” nedeniyle savcılığa Lee Man-hee hakkında, soruşturma açılması istenmişti.

Güney Kore’de belirlenen vakaların 3 bin 81’i güneydeki Daegu kentinde ortaya çıktı ve bunların yüzde 73’ünün de Şinçeonci Kilisesi’yle bağlantılı kişiler olduğu anlaşıldı.

Hristiyan tarikatı olan Şinçeonci’nin mensuplarının virüsü birbirlerine geçirdiği ve ülkenin farklı yerlerine seyahat ederek yayılmasına yol açtıkları düşünülüyor.

Tarikatın, üyelerinin kimliklerini gizli tutmasının hastalığın izinin sürülmesini zorlaştırdığı suçlamaları yapılıyor.

Fakat tarikatın sözcüsü Kim Şin-çang BBC’ye, üyelerinin, öğrencilerinin ve kullandıkları binaların listesini yetkililere verdiklerini söyledi.

Sözcü buna karşılık bu bilgileri verirken üyelerinin güvenliğinden kaygı duyduklarını da kaydetti.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de de koronavirüs yayılıyor. Belediye başkanı 10 milyonluk kentin halkına evden çalışmaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısı yaptı.