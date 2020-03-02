İngiltere Dışişleri Bakanı Raab yarın Türkiye’ye gidiyor

1 hour önce
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere yarın Ankara’ya çalışma ziyareti düzenleyecek.

Raab, İngiltere’nin 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Raab’ın Türkiye ziyareti sırasında gerçekleşecek görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke ilişkileri ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

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