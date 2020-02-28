Korona virüsü risk seviyesi ‘yüksek’ten ‘çok yüksek seviyesine çıkarıldı

2 hours önce
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Korona virüsü için ‘pandemi’ (salgın) terimini kullanmaya başlayan Dünya Sağlık Örgütü, küresel risk seviyesini ‘yüksekten’, ‘çok yüksek’ seviyesine çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsü (Kovid-19) için küresel risk seviyesini ‘yüksekten’, ‘çok yüksek’ seviyesine çıkardı. DSÖ, korona virüsünün hızla yayıldığını ve artık hemen tüm ülkelerin salgına hazırlıklı olması gerektiğini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, korona virüsünün (Kovid-19) Çin’de kontrol altına alınıyor gibi göründüğünü belirterek, “Ama bildiğiniz gibi dünyanın geri kalanında olanlar şimdi bizim en büyük endişemiz” demişti. Kovid-19 için “salgın (pandemi)” kelimesinin kullanılmasına karşı çıkan Ghebreyesus, dün (27 Şubat’taki) basın toplantıında ise, “Virüs, salgın (pandemi) potansiyeli taşıyor” ifadesini kullanmıştı.

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