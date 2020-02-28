Peskov: Türk askerlerin tamamı gözlem noktalarının dışında hayatını kaybetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk askerlerin İdlib’de yalnızca gözlem noktalarının dışında hayatını kaybettiklerini ve bunun teröristlerin saldırısı sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov şu ifadeleri kullandı, “Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları da dahil çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti. Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi.”

Peskov, “Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye ordusunun terör gruplarına yönelik operasyonu sırasında Rus tarafının söz konusu gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin güvenliğinin sağlanması için gereken her şeyi yaptığını vurguladı” dedi.