Facebook’ta fazla vakit geçiren eşini öldüren adam tutuklandı

Hindistan’da bir adam, sürekli Facebook’ta zaman geçirdiği gerekçesiyle eşini boğarak tenha bir otoyolun kenarına attı. Adam, kadının cansız bedenini görenlerin ihbarı üzerine tutuklandı.

Rajasthan eyaletinin başkenti Jaipur’da yaşayan 26 yaşındaki Ayaz Ahmed Ansari isimli adam, sürekli Facebook’ta zaman geçirdiği ve telefonu elinden düşürmediği gerekçesiyle eşi Naina Manglani’yi öldürdü.

Jaipur polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Ansari ve Maglani son zamanlarda sık sık genç kadının sosyal medya düşkünlüğü nedeniyle tartışma yaşıyordu.

Ansari, günaşırı tartışma yaşadıkları için son birkaç gündür annesinin evinde kalan eşini arayarak aralarındaki problemleri çözmeyi önerdi. Ansari’nin bu önerisini kabul eden Maglani, eşiyle buluşmayı kabul etti.

Edinilen bilgilere göre, Ansari, eşini aracıyla aldıktan sonra ikili gün boyunca şehirde gezerek zaman geçirdi. Ancak Ansari sonraki günün akşamı kadını tenha olan Delhi – Jaipur Otoyolu’nun kenarına götürdü ve boğarak öldürdü.

Ansari daha sonra kimliğinin tespit edilememesi için kadının cansız bedeninin yüzüne henüz ne olduğu belirlenemeyen ağır bir objeyle defalarca vurdu. Otoyoldan geçenlerin polisi arayarak bir ceset gördüklerini ihbar etmeleri üzerine Ansari tutuklandı.

Vakayla ilgilenen polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Ansari, onu sosyal medyaya olan takıntısı ve bu yüzden ettikleri kavgalar nedeniyle öldürdü” diye konuştu.

Yaklaşık 1 buçuk milyar nüfusu olan Hindistan’da 630 milyondan fazla kişinin zamanın çoğunu Facebook, Tik Tok ve Twitter gibi sosyal medya mecralarında geçirdiği biliniyor. Popülasyonun yüzde 20’si ise aktif Facebook kullanıcısı.