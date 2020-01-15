Kızı açlıktan deterjan yiyerek ölen kadın hakim karşısında

Evde tek başına bıraktığı için açlıktan deterjan yiyeyerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki kızın annesi hakim karşısına çıkarıldı.

Rusya’nın Kirov şehrinde yaşayana 21 yaşındaki anne Maria Plenkina, arkadaşları ile bir hafta eğlenmek için üç yaşındaki kızını tek başına evde bıraktı. Annesi tarafından evde yalnız bırakılan kız, evdeki yemeği tükettikten sonra acıkınca toz deterjan yiyip hayatını kaybetti.

Küçük kızın cansız bedenini, doğum gününü kutlamak için eve giren 47 yaşındaki büyük annesi Irina Plenkina tarafından bulunmuştu.

Polis atrafından gözlatına alınan 21 yaşındaki anne suçunu kabul etti. Komşular annenin sürekli kızını evde tek başına bırakarak arkadaşları ile sabahlara kadar dışarıda eğlendiğini söylediler.

Suçunu kabul eden anne, yargılanmak üzere hakim karşına çıktı. Mahkemede kızını öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, evden çıkarken kızına yetecek kadar yiyecek içeçek bıraktığını söyledi.

Anneyi gözaltına alan polisler ise gözaltı sırasında annenin çok soğukkanlı davrandığını ve pişmanlık işareti göstermediğini söylediler.

Kızının her şeyin yolunda gittiğini söyleyen büyükanne, kızının kendisini kandırdığını, kendisine doğruları söylemesi durumunda torununa kendisinin bakacağını söyledi.

Cani kadının yagılandığı mahkeme devam ediyor, eğer suçlu bulunursa en az 20 yıl hapis cezası alacak.