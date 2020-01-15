Tecavüz ettiği kızı öldüren adamı benzin dökerek yaktılar

Meksika’nın bir köyünde cinsel istismarda bulunduğu 6 yaşındaki kızı öldüren Alfredo Roblero isimli adam, köylüler tarafından yakılarak öldürüldü.

Meksika’nın doğusunda Cacahoata şehrinin yakınlarında bulunan bir köyde yaşayan, ismi Alfredo Roblero olarak açıklanan adam, 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü gerekçesi ile köylüler tarafından yakılarak öldürüldü.

Köylüler tarafında direğe bağlanan adam, önce dövüldü sonra üzerine çamur atıldı.

Öfkeli kalabalık daha sonra direkten çözdüğü adamı yere yatırıp dövdüler. Köylüler daha sonra adamın üzerine benzin döküp canlı canlı yakarak öldürdü.

Adam acı içinde yardım çığlıkları atarken kalabalıktan bir kısım kişiler yerde tekmelenen adamı izledi.

Tecavüzcüyü polise teslim etmek istediğini iddia eden kızın halası köylülerin kendisine “Bu adam bu köyden canlı çıkamaz” dedikten sonra adamı elinden aldığını ileri sürdü.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, olay yerine varıncaya kadar adam hayatını kaybetti.

Olaydan sonra açıklama yapan yetkililer, hiç kimsenin başkasını yargılama ve cezalandırma yetkisi olmadığını ve olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma açıldığını söylediler.

Şu ana kadar olay ile ilgili gözaltı ve tutuklama olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.